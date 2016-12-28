"Завтра начинается сегодня". Михаил Симонян: надо помнить, откуда ты родом

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О проектах фонда культурных и образовательных программ "Открытое море", о создании молодежного оркестра в Калуге, а также о благотворительном концерте, который состоится в Новосибирске 3 марта 2017 года – в очередном выпуске программы.

Гость программы: скрипач, дирижер, президент фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаил Симонян. "Завтра начинается сегодня". Михаил Симонян: надо помнить, откуда ты родом Your browser does not support HTML5 audio Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин. Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.