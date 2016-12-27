"Визави с миром". К 75-летнему юбилею битвы под Москвой

О 75-летнем юбилее легендарной битвы под Москвой, о значении этой битвы для советских людей, о ее "белых пятнах" и о том, почему сегодня так много споров вокруг этого сражения, в эфире радио Sputnik рассказывает профессор Юрий Рубцов.

Речь в программе также пойдет о фальсификации исторических фактов, о том, почему сегодня наша победа в Великой Отечественной войне – не для всех предмет гордости, и почему так много попыток развенчать героев войны и поставить под сомнение подвиг Зои Космодемьянской или 28 панфиловцев.

"Визави с миром". К 75-летнему юбилею битвы под Москвой Your browser does not support HTML5 audio

Гость программы: академик Академии военных наук, доктор исторических наук, профессор Юрий Рубцов.

Ведущий: Армен Оганесян.

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