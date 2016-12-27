В этом месяце правительство утвердило паспорт приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В документе прописаны меры поддержки индивидуальных и малых предпринимателей.

Суть программы в том, что лица, претендующие на поддержку, могут получить ее в любом российском регионе на единых условиях. Проект должен обеспечить занятость примерно 1,2 млн человек.

"Государство радикально изменило свою точку зрения на малый бизнес, если сравнивать с ситуацией, которая была 20 лет назад", – отметил в эфире радио Sputnik президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

"Вольная Экономика". Малому бизнесу выдали паспорт Your browser does not support HTML5 audio

"Когда идет большой корабль, а волнение два балла – он его не замечает. А если шторм силой пять баллов – то корабль может и потонуть. Маленькой же лодчонке и два балла – сильный шторм. Так и малому предприятию даже небольшие проблемы всегда кажутся очень серьезными. Чтобы предприятие не утонуло и продолжало работать, и нужна поддержка малого бизнеса", – описал суть проекта Сергей Бодрунов.

По его словам, сегодня для поддержки частного предпринимательства и малого бизнеса делается гораздо больше, чем пять лет и тем более 15 лет назад: "У нас в государстве существует огромное количество программ поддержки малого бизнеса. И эти программы финансируются из бюджета".

Тем не менее, очень многие не знают, как этими программами воспользоваться: в силу недостаточного финансового образования, в силу недостаточной информированности о тех или иных возможностях. Сергей Бодрунов рассказал, как действуют программы поддержки бизнеса и как на такую поддержку можно претендовать.

Эксперты:

– Алексей Каневский, руководитель Комитета по экономике московского отделения "Опоры России";

– Дмитрий Кравченко, председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей.

Ведущий: доктор экономических наук, президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

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