"Мастера". Араик Бабаджанян: мы все выросли на музыке Арно Бабаджаняна

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Почему песни Бабаджаняна звучат до сих пор? С какими блистательными поэтами сотрудничал композитор? Как сложился творческий союз Бабаджанян – Магомаев? Чем занимается Международный Фонд памяти Арно Бабджаняна? Об этом – в очередном выпуске программы.

Гость программы: певец, композитор, президент Международного фонда памяти Арно Бабаджаняна, сын Арно Бабаджаняна Араик Бабаджанян. "Мастера". Араик Бабаджанян: мы все выросли на музыке Арно Бабаджаняна Your browser does not support HTML5 audio Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин. Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.