Интернет-гигант Google продолжает нарушать антимонопольное законодательство России, чем заметно злит ФАС. Но реально ли создать конкурентную среду в сфере, где у тебя практически нет сильных соперников?

Количество претензий к Google со стороны Федеральной антимонопольной службы растет. Штрафы, которые должен заплатить поисковик, исчисляются сотнями миллионов рублей, что для компании с миллиардными оборотами пока не представляет серьезной угрозы.

"Я придерживаюсь той точки зрения, что монополии в таких вещах быть не должно. Потому что иначе сразу полезут вверх цены и затормозится прогресс. И здесь то же самое может произойти", – такое мнение высказал в эфире радио Sputnik президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

"Вольная Экономика". Кто ищет, тот необязательно Google Your browser does not support HTML5 audio

Сложность конфликта именно в том, что бизнес сам по себе малоконкурентный. На российском рынке заметно представлена только компания Яндекс, но ее обороты в разы меньше.

"Для нас, потребителей, было бы хорошо, чтоб был не только один Google или не только Яндекс с Google, – считает Сергей Бодрунов. – Чем таких яндексов будет больше, тем лучше. В том числе с точки зрения информационной безопасности населения".

"Google должен понимать, что есть законы и их надо исполнять", – отметил президент Вольного экономического общества России.

Эксперты:

– Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен;

– Антон Серго, директор юридической фирмы "Интернет и право";

– Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Ведущий: доктор экономических наук, президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

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