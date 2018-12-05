Политолог: Словакию пытаются "подверстать" под антироссийскую истерику

Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности. Москва пообещала отреагировать на основе принципа взаимности. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов поделился мнением о том, что стоит за антироссийским шагом.

Москва отреагирует на высылку Братиславой российского дипломата на основе принципа взаимности, сообщили РИА Новости в МИД России.

"Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", — сообщили в министерстве.

Братислава объявила россиянина персоной нон грата еще 22 ноября, но премьер-министр Петер Пеллегрини заявил об этом только сегодня. По его словам, речь идет о работнике отделения военного атташата посольства России в Братиславе.

"Он проявлял разведактивность по отношению к интересам Словацкой Республики и НАТО, его деятельность как дипработника не соответствовала Венскому договору, и его дальнейшее нахождение на территории Словакии не отвечало ее интересам", — сказал Пеллегрини телеканалу TV3.

Премьер отметил, что высланный дипломат покинул страну в течение 48 отпущенных ему на это часов.

При этом Пеллегрини подчеркнул, что ориентация Словакии ясна — проевропейская и проатлантическая, а с Россией Братислава имеет стандартные отношения, дипломат был выслан корректно.

МИД и Минобороны Словакии от комментариев отказались.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов прокомментировал ситуацию.

"Эта история четко ложится в ту антироссийскую истерику, которая сегодня активно развивается в Западной Европе, на Западе в целом. Сегодня мы видим, как те станы, которые стали площадкой для переговоров России и коллективного Запада, к которым относятся, например, Австрия, а также Словакия, пытаются подверстать под эту антироссийскую истерику, сокращая возможные нейтральные площадки для переговоров. Что касается обвинений, то, думаю, что здесь дело в административной части натовского аппарата, который функционирует в этой стране. Понятно, что определенное давление оказано на руководство Словакии. Стране очень тяжело сопротивляться подобному давлению. Если говорить о мотивах, то как справедливо пишут, в том числе европейские СМИ, что бы в Европе ни происходило, все так или иначе имеет отношение к "Северному потоку – 2" и другим энергетическим проектам по поставке российских энергоносителей в Европу", — сказал Алексей Мартынов.