"Примарафетили старье". Эксперт о ракетных пусках Украины на Черном море

Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал эти испытания.

Украина испытала новые крылатые ракеты, которыми планируется усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

По его словам, испытания на полигоне в Одесской области прошли успешно. Он отметил, что ракеты способны поразить цель на расстоянии 280 километров.

Как рассказал глава СНБО, украинские военные "отработали систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125".

"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, – проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время которых было уничтожено восемь надводных целей", – приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал это сообщение.

"Они хвастаются С-125. Но я хочу отметить, что эта зенитно-ракетная система принята на вооружение в 1961 году. Представляете, как можно модернизировать эту систему и какова ее эффективность, если ей почти 60 лет? Украинцы активнейшим образом пытаются модернизировать советское старье, при этом зачастую смешат специалистов. С-125 предназначена для уничтожения воздушных целей. Но украинские гении оборонки говорят, что готовы приспособить систему для стрельбы по надводным целям. Это совершенно новое слово в развитии военного дела… Что касается их крылатой ракеты, то это достаточно примитивная ракета, и еще непонятно, долетела ли она до цели. У наших специалистов вызывает сомнение, что та дальность, которую назвал Турчинов, соответствует действительности. Сегодня надо признать, что украинская оборонка превратилась во множество "шарашкиных контор" – утеряны специалисты, школа и прочее. Сейчас украинцы сосредоточились на том, чтобы слегка примарафетить старье. Это, как говорится, их дело. Только не надо людей обманывать. Всю цепочку модернизации украинской оборонки сопровождает блеф", – сказал Виктор Баранец.