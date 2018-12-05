Политолог: в ЕС – "замешательство" по вопросу санкций против России

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини рассказала о дискуссиях по санкциям против России. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин выразил уверенность в том, что вводить санкции бессмысленно, и в Европе это понимают.

В Евросоюзе пока не приняли никакого конкретного решения по санкциям против России из-за инцидента в Черном море, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Как вам известно, для принятия любых дополнительных санкций всегда требуются две вещи: в первую очередь солидная правовая база, и в этом мы опираемся на информацию, предоставленную нам членами ЕС. А также необходимо единство всех стран ЕС", – уточнила она по прибытии на переговоры в НАТО.

Ранее Могерини сообщила, что пригласила главу МИД Украины Павла Климкина на встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза. Она состоится 10 декабря в Брюсселе, участники обсудят произошедшее в Керченском проливе.

В Европе нет единого мнения относительно санкционного реагирования на инцидент. Некоторые страны, включая Германию и Францию, посчитали преждевременным наложение на Москву новых ограничений, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. В общем заявлении Евросоюза, одобренном странами-членами, упоминания о санкциях также не было.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин высказал мнение, что в Европе понимают: никакого повода для санкций нет, и их введение обернется только убытками.

"Всем неангажированным политикам понятно, что если украинские военные корабли попадают на морскую территорию РФ, то это нарушение ее территориальной целостности, и такого рода нарушения пресекаются пограничниками именно так, как это было сделано российской стороной. Поэтому всякий, кто готов разбираться в произошедшем, понимает, что никаких санкций по этому поводу вводить нет смысла, иначе их придется вводить по отношению к любой стране, которая защищает свою границу. Различие позиций по этому вопросу в ЕС говорит о том, что многим странам надоело по указке Брюсселя вставать по стойке "смирно" и по любому поводу соглашаться с введением очередных санкций. Потому что всякие санкции имеют свои последствия, и это для многих стран ЕС достаточно дорого. Тем более что сейчас санкции пытаются привязать к "Северному потоку-2". Для Германии это будут колоссальные убытки. Поэтому замешательство в ЕС на этот раз понятно: и повода для санкций нет, и последствия от таких санкций дороги для самих себя", – считает Михаил Смолин.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российской стороны. В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.