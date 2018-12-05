Военный эксперт оценил создание радиолокационного поля у границ России

В Генштабе сообщили о создании сплошного радиолокационного поля у границ РФ. В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал сообщение.

Создание сплошного радиолокационного поля у границ РФ завершено, это гарантирует обнаружение баллистических ракет со всех направлений, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ Российской Федерации. В результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета", – сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что речь идет о применении новых технологий и оборудования.

"Заявление о создании единого радиолокационного поля вдоль наших границ означает, что создается система глобального контроля, в том числе и на дальних подступах к нашим границам. Поскольку подлетное время ракет наших потенциальных противников все время сокращается, мы вынуждены заботиться о том, чтобы обнаруживать и обезвреживать эти ракеты, если их пуск состоится, поскольку радиолокационное поле – это не только система обнаружения, но и определенное влияние на программное обеспечение этих ракет. Речь идет о применении новых технологий, нового оборудования в соответствии с теми достижениями, которые мы имеем в науке, технике, композитных материалах и так далее", – сказал Александр Жилин.