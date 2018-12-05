"Про соринку и бревно – как раз об этом". Политолог о протестах во Франции

Россия призвала Францию воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестов и обеспечить безопасность журналистов. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik сравнил реакцию Запада на события во Франции и на "евромайдан" 2013-2014 годов в Киеве.

Москва призывает Париж воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестов и обеспечить безопасность журналистов, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем официальный Париж воздержаться от чрезмерного употребления силы, и, конечно, не применять силу в принципе в отношении журналистов, не забывать о тех нормах уважения свободы слова и обеспечения безопасности деятельности представителей СМИ, под которыми подписывались, и, руководствуясь общими принципами гуманизма, осуществлять правоохранительную деятельность. Мы требуем от французской стороны создавать необходимые условия для безопасности журналистов в полном объеме", – сказала Захарова на брифинге.

Начавшаяся в Париже в субботу 1 декабря протестная акция против повышения цен на бензин переросла в столкновения с полицией. Известно о более чем 100 раненых, в том числе силовиках, и более чем 220 задержанных. В ходе столкновений ранения получили 12 журналистов телеканала RT.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов в эфире радио Sputnik сравнил реакцию в странах Запада на нынешние протесты во Франции и на "евромайдан" 2013-2014 годов в Киеве.

"Есть замечательное выражение о том, что "в чужом глазу мы видим и соринку, в своем же и бревна не замечаем" – это как раз про это. Франция для Запада, для западных медиа и для западной аудитории – это что-то свое. Это демократическая страна, где руководство страны избирается народом, где граждане имеют право высказывать свое мнение и так далее. А когда схожие действия, связанные с протестами, происходили на Украине, то там был "недемократический лидер", практически тиран, "народное возмущение", "антиавторитарная революция" и тому подобное. То есть в данном случае деление на своих и чужих проявляется очень четко", – сказал Сергей Козлов.