Политолог: антироссийская кампания Украины переходит в новую "категорию"

На Украине предложили наказывать за "пропаганду русского мира". Комментируя эту идею в эфире радио Sputnik, политолог Сергей Журавский высказал мнение, что таким образом киевские власти готовятся к выборам.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предложил ввести уголовную ответственность за "пропаганду русского мира" и отрицание "российской агрессии". Об этом политик заявил в эфире телеканала "Прямой"

По его словам, ради "защиты национальных интересов и украинской государственности", помимо прочего, следует наказывать и за "оскорбление революции достоинства", то есть "евромайдана".

В эфире радио Sputnik политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский прокомментировал новые идеи Киева.

"Кампания против России переходит в высшую русофобскую категорию. Властям Украины сейчас необходимо решить вопрос с переизбранием, идет подготовка к выборам президента. Единственный фактор, который может подстегнуть украинцев, – это "русская угроза" и все, что связано с "русским миром". Поэтому и ведется такая кампания – украинское руководство развивает тему "высшей расы" украинцев и "плохих" русских, которые якобы пытаются с украинцами сделать что-то плохое", – сказал Сергей Журавский.

"Русский мир" – концепция международного сообщества, участники которого объединены приверженностью к России, ее культуре и языку. Патриарх Кирилл отмечал, что "русский мир" – это одновременно и "украинский мир, и белорусский мир, мир всея Руси". В октябре в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить это понятие.