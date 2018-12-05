Эксперт о словах Климкина: Киев сам убеждает Европу в своей ненадежности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о "лучшей санкции" против РФ, речь идет о "Северном потоке-2". В эфире радио Sputnik эксперт Игорь Юшков высказал мнение, что проект ради Киева никто останавливать не собирается.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "лучшей санкцией против России" стала бы остановка проекта "Северный поток-2", сообщает интернет издание "Европейская правда".

"Мы говорили о том, что нужно остановить "Северный поток-2" и о том, что это была бы лучшая санкция против РФ, так же как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран. Но это вопрос дальнейших дискуссий", – цитирует издание заявление Климкина после встречи с главами МИД стран НАТО в Брюсселе.

Глава германского МИД Хайко Маас 1 декабря заявил, что "Северный поток-2" – коммерческий проект, и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Климкина.

""Северный поток-2" никто останавливать не собирается, и немцы это обозначили буквально на днях – они говорят, что это чрезмерная мера. По нынешним законам ЕС невозможно этот проект остановить – нравится он вам или не нравится, – потому что он отвечает законодательству. Так будьте добры исполнять собственные законы. Остановить проект, его строительство и эксплуатацию, можно только прямыми санкциями со стороны Евросоюза. Но на санкции европейцы идти не хотят. Более того, украинцы своими абсурдными заявлениями еще больше укрепляют уверенность европейцев в том, что нужно строить обходные газопроводы", – сказал Игорь Юшков.

По его словам, Украина вредит сама себе, поскольку Европа не станет поддерживать политизированные меры в отношении "Северного потока-2".

"Украина предлагает санкциями, то есть политическим мотивом, запретить строительство газопровода. А что будет дальше? Украина скажет, мол, давайте в виде санкций вообще запретим поставлять российский газ. А российский газ – это более 60% в импортном газе для Европы. И что европейцам делать – замерзать или на уголь переходить? Явно европейцы на это идти не хотят, они видят, что Украина все больше политизирует эти вопросы. При этом все в Европе уверены, что если проект имеет политическую окраску, то его реализовывать нельзя. И раз Украина политизирует вопрос газопроводных поставок, значит, с ней иметь дело не надо. Поэтому Украина вредит сама себе. И лишь подтверждает аргументы России, что Украина – ненадежный транзитер, и в любой момент она по политическим мотивам может прекратить поставки российского газа в Европу", – отметил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.