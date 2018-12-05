Эксперт о словах Климкина: Киев сам убеждает Европу в своей ненадежности

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "лучшей санкцией против России" стала бы остановка проекта "Северный поток-2", сообщает интернет издание "Европейская правда".
"Мы говорили о том, что нужно остановить "Северный поток-2" и о том, что это была бы лучшая санкция против РФ, так же как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран. Но это вопрос дальнейших дискуссий", – цитирует издание заявление Климкина после встречи с главами МИД стран НАТО в Брюсселе.
Глава германского МИД Хайко Маас 1 декабря заявил, что "Северный поток-2" – коммерческий проект, и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Климкина.
""Северный поток-2" никто останавливать не собирается, и немцы это обозначили буквально на днях – они говорят, что это чрезмерная мера. По нынешним законам ЕС невозможно этот проект остановить – нравится он вам или не нравится, – потому что он отвечает законодательству. Так будьте добры исполнять собственные законы. Остановить проект, его строительство и эксплуатацию, можно только прямыми санкциями со стороны Евросоюза. Но на санкции европейцы идти не хотят. Более того, украинцы своими абсурдными заявлениями еще больше укрепляют уверенность европейцев в том, что нужно строить обходные газопроводы", – сказал Игорь Юшков.
По его словам, Украина вредит сама себе, поскольку Европа не станет поддерживать политизированные меры в отношении "Северного потока-2".
"Украина предлагает санкциями, то есть политическим мотивом, запретить строительство газопровода. А что будет дальше? Украина скажет, мол, давайте в виде санкций вообще запретим поставлять российский газ. А российский газ – это более 60% в импортном газе для Европы. И что европейцам делать – замерзать или на уголь переходить? Явно европейцы на это идти не хотят, они видят, что Украина все больше политизирует эти вопросы. При этом все в Европе уверены, что если проект имеет политическую окраску, то его реализовывать нельзя. И раз Украина политизирует вопрос газопроводных поставок, значит, с ней иметь дело не надо. Поэтому Украина вредит сама себе. И лишь подтверждает аргументы России, что Украина – ненадежный транзитер, и в любой момент она по политическим мотивам может прекратить поставки российского газа в Европу", – отметил эксперт.
Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.