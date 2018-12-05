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"О Порошенко уже и помнить не будут". Религиовед о перспективе автокефалии

(обновлено: 12:38 05.12.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церквиПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко назвал дату "объединительного" церковного собора в Киеве. Религиовед Роман Силантьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что созыв собора не связан с предоставлением автокефалии новой "единой украинской церкви", и объяснил, почему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве.

Служители Константинопольского патриархата у церкви Святой Троицы в Стамбуле
© AFP 2018 / Ozan Kose
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"Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни", – написал Порошенко в Twitter.

Между тем, СМИ ранее сообщили, что будущая "единая украинская церковь" не будет автокефальной. Украинское издание "Вести" со ссылкой на источник сообщало, что завершившийся 29 ноября синод Константинопольской церкви принял устав "единой украинской церкви", который не стали обнародовать. Источник рассказал, что в документе делается акцент на том, что новая церковная структура будет неразрывно связана с Константинопольским патриархатом и только через него со всем остальным миром – точно так же, как каноническая УПЦ связана с другими церквами через РПЦ.

Со своей стороны, греческое агентство церковных новостей Romfea.gr сообщило, что новая "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской и будет полуавтономной. Критская церковь подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул архиепископа.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Агентство опубликовало одну страницу проекта устава "церкви Украины", который был утвержден синодом Константинопольского патриархата. Главой новой украинской церкви будет митрополит. Он будет формировать состав синода из украинских епархиальных архиереев, сообщает агентство.

Профессор МГЛУ, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев в эфире радио Sputnik предположил, что процесс предоставления автокефалии новой "единой украинской церкви" может затянуться на неопределенное время.

"В Киеве, конечно, будут пытаться добиться своего. А если это у них не получится – а это, скорее всего, не получится – они все равно будут представлять все произошедшее как свою победу. Потому что Константинополь им обязательно скажет, что "в будущем, может быть, не таком отдаленном…", а пока должен пройти переходный период, тем более у вас военное положение и так далее. В общем, "подвесили" все на неопределенное время. И этот процесс может затянуться на десятилетия, если не на века. Такие прецеденты в истории церкви уже бывали. Наверное, о Порошенко уже помнить не будут, когда все это завершится – если вообще завершится… А пока Константинопольский патриархат, как ему, вероятно, кажется, приобретает себе, по сути, целую страну", – сказал Роман Силантьев. 

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайт
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В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает процесс предоставления автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской православной церкви за границей.

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