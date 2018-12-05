"О Порошенко уже и помнить не будут". Религиовед о перспективе автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве.в Twitter.
Между тем, СМИ ранее сообщили, что будущая "единая украинская церковь" не будет автокефальной. Украинское издание "Вести" со ссылкой на источник сообщало, что завершившийся 29 ноября синод Константинопольской церкви принял устав "единой украинской церкви", который не стали обнародовать. Источник рассказал, что в документе делается акцент на том, что новая церковная структура будет неразрывно связана с Константинопольским патриархатом и только через него со всем остальным миром – точно так же, как каноническая УПЦ связана с другими церквами через РПЦ.
Со своей стороны, греческое агентство церковных новостей Romfea.gr сообщило, что новая "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской и будет полуавтономной. Критская церковь подчиняется Константинопольскому патриарху, ее предстоятель носит титул архиепископа.
Профессор МГЛУ, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев в эфире радио Sputnik предположил, что процесс предоставления автокефалии новой "единой украинской церкви" может затянуться на неопределенное время.
"В Киеве, конечно, будут пытаться добиться своего. А если это у них не получится – а это, скорее всего, не получится – они все равно будут представлять все произошедшее как свою победу. Потому что Константинополь им обязательно скажет, что "в будущем, может быть, не таком отдаленном…", а пока должен пройти переходный период, тем более у вас военное положение и так далее. В общем, "подвесили" все на неопределенное время. И этот процесс может затянуться на десятилетия, если не на века. Такие прецеденты в истории церкви уже бывали. Наверное, о Порошенко уже помнить не будут, когда все это завершится – если вообще завершится… А пока Константинопольский патриархат, как ему, вероятно, кажется, приобретает себе, по сути, целую страну", – сказал Роман Силантьев.
В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской православной церкви за границей.