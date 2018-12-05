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Политолог: любой вариант сделки по Brexit'у навредит Великобритании

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в БрюсселеФлаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МВФ Кристин Лагард не исключила "черного сценария" для Лондона после Brexit'а. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Еремина, Лондон сейчас находится под давлением Брюсселя.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила, что в экономике Великобритании может реализоваться "черный сценарий", если страна выйдет из Евросоюза без заключения сделки.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
© REUTERS / Francois Walschaerts
"Друзья" навек. Отношения ЕС и Британии дошли до ручки
По ее словам, МВФ после оценки экономического состояния страны предоставил Лондону три сценария развития ситуации. Среди них был базовый (к нему склоняется большинство) и "черный", признаки которого наблюдаются уже сейчас.

"Это ("черный сценарий" – ред.) было очень четким объяснением того, какие последствия могли бы быть в результате отсутствия соглашения по Brexit'у", – добавила Лагард.

Как отметила глава фонда, стало очевидно, что потерь в результате Brexit'а будет больше, чем когда-либо было упомянуто.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина не видит удачного для Лондона сценария развития событий.

"Я думаю, что любой сценарий, какой бы он ни был, мягкий или жесткий, в краткосрочной перспективе окажет негативное воздействие на британскую экономику. Выход Британии из ЕС – это не односторонний процесс, это процесс переговоров. Просто сейчас переговоры по большей части связаны именно с давлением на Британию со стороны Брюсселя, которому важно показать, что он наказывает ту страну, которая решила выйти из ЕС, реализуя свои интересы. Брюссель тоже решил встать на путь реализации собственных интересов, и поэтому выход Британии обеспечивается именно в том формате, в каком предлагает Брюссель. Этот вариант некоторые считают для британской стороны даже менее удачным, чем вообще выйти без заключения сделки и решать вопросы взаимодействия уже в двустороннем порядке и по принципам ВТО", – сказала Наталья Еремина в эфире радио Sputnik.

Тем не менее, по ее словам, Лондон заинтересован в сделке с ЕС. 

"Сами британцы сейчас понимают, что им нужно четко обозначить свою позицию, не допустить, чтобы иностранный капитал разбежался из страны. В правилах игры британская сторона тоже заинтересована. Поэтому им придется согласиться с тем вариантом, который каким-то образом согласовали, даже если он их в чем-то не устраивает", – считает Наталья Еремина.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает на пресс-конференции в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: условия Brexit'а оказались не так радужны, как думали британцы
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit'а, определен в 21 месяц – до начала 2021 года.

В следующий вторник британский парламент проголосует по соглашению о Brexit'е. Есть вероятность, что Великобритания покинет ЕС без соглашения, если его не одобрят. По мнению многих экспертов, это может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер-министр Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

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