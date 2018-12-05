Эксперт: работать нашим инвесторам на Украине стало невозможно

Уход российского бизнеса с Украины грозит гражданам страны потерей рабочих мест, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
"Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов – каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам", – отметила Герман. По ее словам, на российских предприятиях на Украине работают не "люди из Кремля", а местные жители.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев отметил в эфире радио Sputnik, что для инвестиций стране нужна стабильность.
"Украинская экономика переживает не лучшие времена, и уход инвесторов – неважно, по каким причинам, в данном случае, больше политическим – это ослабление экономики Украины. С другой стороны, пока не будут установлены нормальные, понятные взаимоотношения между двумя государствами, рассчитывать на масштабное присутствие российских инвесторов на Украине достаточно сложно. Несмотря на сложные отношения, некоторые макроэкономические показатели растут, например, взаимная торговля. Но для инвестиций важны стабильность и понимание того, как будут развиваться процессы. Пока на современной Украине этого не наблюдается, и я бы не рассчитывал на то, что российские инвесторы пойдут на Украину. Наоборот, за последние годы мы видели как раз обратный процесс – постепенный уход и инвесторов, и наших финансовых институтов, потому что стало просто невозможно там работать. В этом смысле, конечно, озабоченность украинцев тем, что состояние дел в экономике у них не лучшее и каких-то позитивных перемен не предвидится – это не только их точка зрения, но и западных экспертов, тот же МВФ крайне негативно оценивает ситуацию. Проблем очень много, и в этом смысле любой инвестор – на вес золота. Но добиться возврата российских инвесторов будет очень сложно", – считает Игорь Ковалев.