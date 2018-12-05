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Эксперт: работать нашим инвесторам на Украине стало невозможно

(обновлено: 11:04 05.12.2018)
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© AFP 2018 / Alexander KhudoteplyМариупольский металлургический комбинат им. ИльичаМариупольский металлургический комбинат им. Ильича
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса. Вернуть его будет очень непросто, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Игорь Ковалев.

Уход российского бизнеса с Украины грозит гражданам страны потерей рабочих мест, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".

"Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов – каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам", – отметила Герман. По ее словам, на российских предприятиях на Украине работают не "люди из Кремля", а местные жители.

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© РИА Новости / Денис Петров
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Герман подчеркнула, что для нее важнее сделать жизнь людей лучше, а не показать свою антироссийскую позицию. "Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной кампании – "прочь от Москвы" (слоган социальной рекламы Порошенко, – ред.), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был "прочь от нужды", не "прочь от Москвы", а "прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти". И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют", – заключила она.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев отметил в эфире радио Sputnik, что для инвестиций стране нужна стабильность.

"Украинская экономика переживает не лучшие времена, и уход инвесторов – неважно, по каким причинам, в данном случае, больше политическим – это ослабление экономики Украины. С другой стороны, пока не будут установлены нормальные, понятные взаимоотношения между двумя государствами, рассчитывать на масштабное присутствие российских инвесторов на Украине достаточно сложно. Несмотря на сложные отношения, некоторые макроэкономические показатели растут, например, взаимная торговля. Но для инвестиций важны стабильность и понимание того, как будут развиваться процессы. Пока на современной Украине этого не наблюдается, и я бы не рассчитывал на то, что российские инвесторы пойдут на Украину. Наоборот, за последние годы мы видели как раз обратный процесс – постепенный уход и инвесторов, и наших финансовых институтов, потому что стало просто невозможно там работать. В этом смысле, конечно, озабоченность украинцев тем, что состояние дел в экономике у них не лучшее и каких-то позитивных перемен не предвидится – это не только их точка зрения, но и западных экспертов, тот же МВФ крайне негативно оценивает ситуацию. Проблем очень много, и в этом смысле любой инвестор – на вес золота. Но добиться возврата российских инвесторов будет очень сложно", – считает Игорь Ковалев.

Российско-Украинские переговоры
© РИА Новости
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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил письмо президенту страны Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры". В частности, он призвал к блокировке активов российских представителей на территории страны. Кроме того, глава МИД страны Павел Климкин анонсировал разрыв около 40 договоров с Россией.

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