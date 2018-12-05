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Аналитик оценил угрозы Госдепа России за задержанных украинских моряков

(обновлено: 09:51 05.12.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Госдеп США пообещал России "последствия и боль" за задержанные близ Керченского пролива украинские суда и моряков. Какими могут быть эти последствия, в эфире радио Sputnik предположил политический аналитик Владислав Гулевич.

Госдепартамент США в очередной раз призвал Россию отпустить задержанных вблизи Керченского пролива украинских моряков, пригрозив, что в случае отказа Россию ждут "боль и последствия". Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник ведомства, сообщается на сайте Госдепа.

"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", – заявил высокопоставленный чиновник ведомства. Он добавил, что это "постоянное послание россиянам по разным формам агрессивного поведения". 

Он повторил позицию Вашингтона по поводу инцидента в Керченском проливе, заявив о том, что это "акт агрессии" и "явная военная эскалация и нарушение международного права и свободы судоходства".

Чиновник подчеркнул, что России должно быть совершенно ясно, что пока она удерживает украинских моряков, США будут продолжать "повышать ставки". "Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, мы не будем закрывать глаза", – заявил он.

Он отметил, что Вашингтон уже принял меры против России: те, кто был задействован в строительстве Крымского моста, находятся под санкциями, возобновлено заблокированное предыдущей администрацией решение о поставке на Украину оружия, президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была пройти на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. По мнению чиновника, это – четкий сигнал России, и если она его не поймет, США продолжат "повышать ставки". 

Он считает, этот инцидент должен напомнить европейским странам, что "Северный поток-2" – это плохая идея: чем больше газовой инфраструктуры пойдет в обход Украины, тем меньше останется средств устрашения и сдерживания России.

Имя представителя Госдепа не названо, однако в одном из фрагментов выступления он называет себя председателем американо-украинской комиссии по стратегическому партнерству. Известно, что со стороны США ее возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а со стороны Украины – глава МИД Павел Климкин.

Политический аналитик, публицист, политический обозреватель украинского информационно-аналитического еженедельника "Час пик" Владислав Гулевич оценил угрозы Вашингтона и возможные последствия для Москвы.

"Политика США заключается в том, чтобы вытеснить Россию и российское влияние – не только военное, но и экономическое, культурное и так далее – из Черноморского региона. Поэтому на какие бы уступки Россия ни пошла, это ни в коем случае не удовлетворило бы Вашингтон. Выдвигались бы все новые и новые претензии. Я думаю, что все будет крутиться вокруг санкций: санкции одного формата, санкции другого формата – Вашингтон может их форматировать, переформатировать. Но не думаю, что дело будет развиваться особенно громко, и, в конце концов, я думаю, что эту тему "спустят на тормозах", потому что западное сообщество утратит к ней интерес. Тему будут, конечно же, педалировать, будут пытаться ее оживить, но все будет развиваться примерно так же, как после воссоединения Крыма с Россией: сначала все об этом громко кричали, сейчас просто обыденно говорят", – сказал Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik.

Три корабля украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую акваторию российского территориального моря и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. В итоге корабли ВМС Украины с 24 моряками на борту были задержаны, при этом трое украинских военных получили легкие ранения. В отношении экипажей возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, суд заключил моряков под стражу.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, подчеркнув, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников СБУ, которые фактически руководили этой спецоперацией. Президент отметил, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

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