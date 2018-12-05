Военный эксперт: выдвигать ультиматумы по ДРСМД должны не США

США выдвинули России ультиматум по ДРСМД. При этом сам Вашингтон продолжает нарушать договор, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Козин.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.

Помпео добавил, что в течение этого периода США не станут производить, испытывать и размещать ракеты, которые подпадают под действие договора. "После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", – заявил госсекретарь.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова Помпео заявила, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону это известно.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Россия уже передала Соединенным Штатам все документы, которые подтверждают выполнение Москвой положений договора, а обвинения в нарушениях не имеют обоснований.

Профессор Академии военных наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин считает, что отвечать на вопросы американской стороны по этому поводу вообще не стоит.

"Вообще-то это Россия должна предъявить жесткий ультиматум американской стороне и выделить не 60 дней на урегулирование вопроса, а 24 часа. Американцы, начиная с 2001 года, регулярно нарушают этот договор. При тестировании эффективности системы противоракетной обороны американская сторона в течение последних 17 лет использовала учебные ракеты средней и меньшей дальности в качестве объектов перехвата. То есть те ракеты, которые указанным договором полностью запрещены. Поэтому надо не просто выражать какие-то пожелания, а просто требовать от американцев выполнения. Они продолжат нарушения. Поэтому надо не отвечать на те вопросы, которые ставят американцы, а выдвигать свои претензии и вопросы американской стороне по поводу нарушения упомянутого договора", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что США намерены выйти из ДРСМД, так как Россия, по его словам, нарушает договоренности. В Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами такого типа, в первую очередь Китай, в соглашении не участвуют.

Российская сторона, в свою очередь, подчеркивает, что строго соблюдает свои обязательства. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются вопросы к США. В России, в частности, указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше – на военной базе в Румынии, а также в Польше – установки, которые могут запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

Кроме того, российская сторона обращает внимание на то, что Вашингтон разрабатывает ударные беспилотники и финансирует исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.