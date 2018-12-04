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"Он издевается". Французский журналист о настроениях "желтых жилетов"

(обновлено: 18:19 04.12.2018)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты, выступавшего с требованием снижения налогов на топливо, в районе Триумфальной арки в ПарижеУчастники протестной акции движения автомобилистов желтые жилеты, выступавшего с требованием снижения налогов на топливо, в районе Триумфальной арки в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Во Франции объявили мораторий на повышение налогов на топливо. В эфире радио Sputnik французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко рассказал о ситуации в стране, где с середины октября проходят массовые протесты движения "желтых жилетов".

Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов на фоне охвативших страну протестов "желтых жилетов". Об этом в эфире французских телеканалов заявил глава правительства Эдуар Филипп.

Акция протеста автомобилистов жёлтые жилеты в Париже. 1 декабря 2018
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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"Насилие должно прекратиться. Мы с президентом республики (Эммануэлем Макроном) приняли следующее решение. Три налоговых меры, которые должны были войти в силу с 1 января… После проведения консультаций сроком на шесть месяцев я замораживаю эти налоговые меры, которые не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами", – заявил премьер-министр Франции.

Он подчеркнул, что "никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации". 

Глава кабмина в своем обращении сказал, что слышит гнев французов, и обозначил ряд мер для нормализации ситуации.

"Тарифы на электричество и газ, которые должны были повыситься с начала года, не будут повышены на время консультаций, то есть в течение наступающей зимы", – сказал Филипп. Он также заявил о полугодовом моратории на повышение налога на бензин и дизельное топливо. По словам Филиппа, правительство также приняло решение о введении моратория на изменение условий техосмотра. 

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Однако представители движения "желтых жилетов" не удовлетворены мораторием на рост цен на топливо, заявил в эфире телеканала BFMTV Бенжамен Коши, которого многие СМИ называют одним из официальных представителей движения "желтых жилетов".

"Это не то, чего мы хотим. Мы хотим не моратория, а отмены роста налога на топливо", – сказал Коши, добавив, что принятая мера похожа на "насмешку над французами".

В эфире радио Sputnik французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко прокомментировал ситуацию.

""Желтые жилеты" не организованы, так что реакция (среди представителей движения – ред.) может быть разной. Безусловно, правительство пошло на первую маленькую уступку, но только на несколько месяцев. То есть это не то, что требовали "желтые жилеты". Их первые требования действительно были связаны с налогами на бензин и солярку, но потом пошли требования на уровне политических институтов, в том числе касались выборов в парламент, возможности референдума по народной инициативе, пересмотра налоговой политики. Как все это будет рассматриваться? Безусловно, премьер-министр Эдуар Филипп что-то все-таки попробовал сделать. Теперь нужно разобраться в том, какая игра идет между ним и Макроном, потому что обычно премьер-министры используются президентами как "предохранители". Ведь "желтые жилеты" обращались к самому Макрону, и большинство из них требовало его отставки. Поэтому реакция (из того, что я слышал) – они считают, что он издевается. Так что я не уверен, что эти люди успокоятся", – сказал Дмитрий де Кошко.

Массовые протесты движения "желтых жилетов", которые выступают, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Субботняя акция протеста в Париже сопровождалась значительными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин. В ходе беспорядков, охвативших французскую столицу, были задержаны 412 человек. Ранения в ходе протестов получили 133 человека, в том числе 23 силовика.

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