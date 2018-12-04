Эксперт: Венесуэла – очень твердый союзник России в Латинской Америке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал очень важным свой предстоящий визит в Россию. В эфире радио Sputnik эксперт по странам Латинской Америки Михаил Белят отметил, что уровень отношений двух стран традиционно высок.

Россия готовится к визиту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его встреча с российским лидером Владимиром Путиным пройдет в узком и расширенном составе, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мадуро сообщил в понедельник вечером, что отправляется с визитом в Россию, где проведет "очень важную встречу" с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Это будет рабочий визит, мы к нему готовимся. Завтра состоятся контакты. Будет встреча в узком составе между Путиным и Мадуро, и также состоятся уже в расширенном составе российско-венесуэльские переговоры", – сказал Песков, комментируя повестку предстоящего визита Мадуро в Москву.

В эфире радио Sputnik эксперт по странам Латинской Америки, преподаватель РГГУ Михаил Белят рассказал об ожиданиях от этого визита.

"Уровень отношений Венесуэлы и России традиционно достаточно высок, со времен Уго Чавеса Венесуэла – это очень твердый и надежный союзник России в Латинской Америке. И Россия для Венесуэлы тоже надежный союзник. Остались действовать те контракты, которые были заключены ранее: в области разведки новых месторождений нефти, освоения уже разведанных месторождений – все-таки по объему нефти Венесуэла занимает первое место в мире. Очевидно, на встрече будут решаться эти вопросы, за этим едет Мадуро. Думаю, что участие России в венесуэльских инфраструктурах, в процессе оживления венесуэльской экономики очень значимо для президента Мадуро. Именно поэтому он заявил, что это будет очень важный визит", – сказал Михаил Белят.