Политолог рассказал, как "сажались ростки" для закона джунглей

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини высказала опасение, что из-за оспаривания в мире важных для безопасности международных договоров может возобладать "закон джунглей" вместо верховенства права.
Она также упомянула события в Керченском проливе, где 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны. Могерини заявила, что "только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия представляет не только на европейской земле, но и в других местах".
Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что вызов верховенству права начал бросать в свое время сам Запад, в том числе европейские страны.
"Действительно, "закон джунглей" разрастается и расширяется, мы все являемся свидетелями кризиса мировой политики, мировых политических институтов, которые создавались по итогам Второй мировой войны и в последующие десятилетия. Но ведь Европа сама приложила к этому руку. Мы все видели, как Европа принимала активное участие в посадке ростков этих "джунглей", например, в ходе "арабской весны", в ходе поддержки разного рода неконституционных действий в других странах, в том числе и на Украине", – сказал Александр Коньков.
Россия, напомнил он, предостерегала западные страны от подобных действий и предлагала совместными усилиями противостоять новым вызовам.
"Еще 10 лет назад Россия предложила с учетом меняющихся реалий и возрастающих рисков разработать и заключить новый всеобъемлющий договор о европейской безопасности. И если мы посмотрим на предложения и принципы, которые нами тогда выдвигались, то мы увидим, что они идут как раз в русле предотвращения опасностей, которые тогда уже становились все более очевидными. К сожалению, тогда никто не захотел прислушаться к этому предложению. Между тем, как мне кажется, если бы тогда началось хотя бы обсуждение нашей инициативы, а тем более если бы получилось что-то подписать, то многих сегодняшних проблем удалось бы избежать", – заключил Александр Коньков.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.