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Политолог рассказал, как "сажались ростки" для закона джунглей

(обновлено: 15:51 04.12.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по Афганистану в Женеве. 28 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила опасение, что вместо верховенства права в мире может возобладать "закон джунглей". Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik прокомментировал это высказывание.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини высказала опасение, что из-за оспаривания в мире важных для безопасности международных договоров может возобладать "закон джунглей" вместо верховенства права.

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС
© РИА Новости / Андрей Крылов
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"Сегодня, боюсь, мы должны признать, что новый мировой порядок так по-настоящему и не воплотился, и что еще хуже, сегодня существует реальная опасность того, что закон джунглей придет на смену верховенству права. Сегодня ставятся под сомнение те же самые международные договоры, которые положили конец холодной войне", – цитирует дипслужба ЕС заявление Могерини, сделанное во время выступления в Гарвардской школе международных отношений имени Кеннеди.

Она также упомянула события в Керченском проливе, где 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны. Могерини заявила, что "только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые Россия представляет не только на европейской земле, но и в других местах".

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что вызов верховенству права начал бросать в свое время сам Запад, в том числе европейские страны. 

"Действительно, "закон джунглей" разрастается и расширяется, мы все являемся свидетелями кризиса мировой политики, мировых политических институтов, которые создавались по итогам Второй мировой войны и в последующие десятилетия. Но ведь Европа сама приложила к этому руку. Мы все видели, как Европа принимала активное участие в посадке ростков этих "джунглей", например, в ходе "арабской весны", в ходе поддержки разного рода неконституционных действий в других странах, в том числе и на Украине", – сказал Александр Коньков.   

Россия, напомнил он, предостерегала западные страны от подобных действий и предлагала совместными усилиями противостоять новым вызовам. 

"Еще 10 лет назад Россия предложила с учетом меняющихся реалий и возрастающих рисков разработать и заключить новый всеобъемлющий договор о европейской безопасности. И если мы посмотрим на предложения и принципы, которые нами тогда выдвигались, то мы увидим, что они идут как раз в русле предотвращения опасностей, которые тогда уже становились все более очевидными. К сожалению, тогда никто не захотел прислушаться к этому предложению. Между тем, как мне кажется, если бы тогда началось хотя бы обсуждение нашей инициативы, а тем более если бы получилось что-то подписать, то многих сегодняшних проблем удалось бы избежать", – заключил Александр Коньков.  

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины, где рассматривается решение о введении военного положения в стране. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российской стороны. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

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