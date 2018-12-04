"Расчет на вознаграждение". Политолог об отношениях Польши с США

Посол США объявила Польшу "бастионом защиты" от России. В эфире радио Sputnik политолог, замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение, что Варшава выполняет для Вашингтона определенную миссию.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что эта страна играет фундаментальную роль для глобальной стратегии американского президента Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью Rzeczpospolita.

"Польша – своего рода бастион в этом регионе, защищающий от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит, Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона", – сказала Мосбахер.

Посол США также добавила, что Польша играет ключевую роль для безопасности Соединенных Штатов.

При этом она рассказала о важности так называемого проекта "Троеморье", куда входят страны Европы, имеющие выход к Адриатическому, Черному и Балтийскому морям. По ее мнению, чем сильнее будут страны этого объединения, тем лучше они смогут противостоять угрозам в регионе.

В мае Польша заявила о готовности заплатить два миллиарда долларов за создание в стране постоянной военной базы США. Этот шаг власти объяснили "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание Politico утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для Белого дома".

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение, что Польша действительно выполняет для США определенную миссию на фоне тех отношений, которые складываются у Соединенных Штатов с Евросоюзом.

"Понимая, что дотации от Брюсселя заканчиваются, Польша ищет новых спонсоров. Посол США своими заявлениями поддерживает "боевой" польский дух. То есть такое поведение Польши устраивает Соединенные Штаты. И это, я думаю, прибавит энтузиазма польским политикам, которые готовы на все, только чтобы Польша продолжала получать финансы, которые не надо отдавать. Чтобы в тех условиях, когда реальную экономику Варшаве развить не удается, эта финансовая поддержка создавала бы у нее ощущение верного выбора. Так что у Польши и США "взаимовыгодное" сотрудничество: пока Польша будет неким тараном европейскому единству в вопросах энергетического сотрудничества с Россией, Польша будет нужна США, а Польша рассчитывает за эту "важность и нужность" получать вознаграждение. Но Польша при этом проигрывает стратегически: за счет такого "продажного" поведения она лишается дружелюбной политики со стороны европейских стран в перспективе", – считает Игорь Шатров.