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Политолог: говорить о "тотальной изоляции России" из Киева – это странно

(обновлено: 14:01 04.12.2018)
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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Петр Порошенко заявил о "тотальной изоляции" России. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Владимир Шаповалов отметил, что украинский лидер выдает желаемое за действительное и демонстрирует в рассуждениях местечковый подход.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия находится в "тотальной изоляции", при этом он назвал Киев "активным игроком".

"Россия сейчас находится в тотальной изоляции. Это результат нашей общей международной координации. Но подчеркиваю, свою страну мы будем защищать сами", – заявил Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV

Президент Украины Петр Порошенко во время военных учений в Черниговской области
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Мнение: Киев инициировал военное положение, Запад – скорректировал
По его словам, "Украина является активным игроком в мире" и имеет "надежных союзников". 

"Успех нашей международной позиции является совершенно очевидным. Сегодня координация осуществляется абсолютно мгновенно. Украина активно участвует во всех международных форумах, и мы сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины", – считает Порошенко.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал это заявление.             

"Петр Алексеевич выдает желаемое за действительное. Кроме того, в его заявлении чувствуется местечковый, провинциальный подход. Поскольку из Киева оценивать степень изоляции или неизоляции России и вообще рассуждать о международных отношениях достаточно проблематично – Украина, по сути, изолировала себя от России и своей жестко прозападной политикой фактически сузила для себя диапазон взаимодействия с миром, самоизолировалась от внешнего мира", – сказал Владимир Шаповалов. 

Что касается "изоляции России", то, по словам политолога, недавний саммит G20, где президент РФ провел переговоры с лидерами стран Азии и Европы в самых разнообразных форматах, показал, что ни о какой изоляции не может идти речь. 

"Россия увеличивает свой товарооборот с Европой, вовсю идет строительство "Северного потока-2". Россия вышла на ведущие позиции, например, в качестве экспортера сельскохозяйственной продукции в мире. Это касается и экспорта вооружений, где Россия на равных конкурирует с Соединенными Штатами", – отметил Владимир Шаповалов.

Киев же, по его мнению, демонстрирует неадекватное восприятие реальности. 

"Да, можно говорить, что ряд стран действительно ведут антироссийскую политику, усиливают антироссийскую риторику. Но считать, что это весь мир, по меньшей мере, странно. Рассматривать Вашингтон и Лондон как волю всего мира – это очень неадекватное восприятие мира", – считает политолог. 

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