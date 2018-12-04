Юрист: суд по инциденту в Керченском проливе может быть выгоден Москве

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев обратится в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе. Адвокат по международным делам Денис Скрябин в эфире радио Sputnik оценил шансы сторон в случае суда.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев обратится в Международный суд ООН в связи с задержанием в РФ украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

"Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован ", – сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV

Три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российской стороны. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik оценил шансы Киева на успех в случае судебного разбирательства.

"У Украины достаточно маленькие шансы на успех, и они могут быть увеличены только за счет раздувания этой проблемы, в том числе в западном информационном пространстве. Чем сейчас Киев и занимается, пытаясь привлечь своих европейских и американских партнеров для повышения значимости этого конфликта. Позиция России здесь однозначная: было нарушение границы, был нарушен ряд положений, регулирующих порядок прохождения судов по данной акватории. Россия могла бы представить в суд обнаруженные на задержанных судах документы, которые, по мнению российской стороны, свидетельствуют о том, что речь шла о заранее запланированной Киевом провокации", – сказал Денис Скрябин.

Он полагает, что России следует использовать разбирательство в суде для того, чтобы еще раз представить свою точку зрения.

"Россия может отказаться от участия в этом разбирательстве и не признать юрисдикцию Международного суда в данном вопросе. Но я считаю, что участвуя в судебном разбирательстве, Россия получит достаточно хороший шанс показать, что Украина занимается провокациями и использует споры с Россией во внутриполитических целях. В том числе, чтобы либо отодвинуть по срокам очередные президентские выборы, либо повысить шансы на них действующего президента", – отметил Денис Скрябин.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.