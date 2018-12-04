"Или обморок, или матерятся". Эксперт о реакции в Раде на слова Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины, где рассматривается решение о введении военного положения в стране. 26 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины, где рассматривается решение о введении военного положения в стране. 26 ноября 2018

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления президента Петра Порошенко. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik назвал этот случай симптоматичным.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского президента Петра Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Денисова потеряла сознание во время обсуждения в студии инцидента в Керченском проливе.

Глава государства, увидев, что Денисова упала, сошел с трибуны и направился к ней. Соседи помогли омбудсмену подняться на ноги, и Порошенко, поддерживая ее под локоть, отвел из студии. После этого ведущий сообщил, что Денисовой оказывается помощь.

"С какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова… Работает по двадцать часов в сутки, для того чтобы освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку, мобилизуя уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координируя работу адвокатов", – прокомментировал Порошенко случившееся, вернувшись на трибуну.

Он назвал эту работу "очень нелегким крестом".

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что "нелегкий крест" на плечи омбудсмена взвалил не кто иной, как президент Украины.

"Именно Петр Порошенко является тем человеком, который нарушает свободы и права человека на Украине. Именно он отвечает и за тот инцидент, о котором в данном случае шла речь (инцидент в Керченском проливе, – ред.). Поэтому то, что произошло в студии, очень симптоматично. Мы имели уже много случаев убедиться, что многие украинские депутаты очень ярко и эмоционально реагируют на слова и действия своего президента. И далеко не всегда – уважительно по отношению к гаранту украинской конституции. Вот и во время обсуждения в Верховной раде событий в Керченском проливе и связанного с этим инцидентом введения на Украине военного положения депутаты хоть и не падали в обморок, но откровенно матерились в присутствии президента", – сказал Иван Мезюхо.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России. После этого в течение нескольких часов они опасно маневрировали, отказываясь выполнять законные требования российских властей. Пограничники задержали нарушителей. При этом трое украинских военных получили легкие ранения. На борту кораблей оказалось 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России.

Киев обвинил Москву в агрессии. На территории десяти областей Украины указом президента введено на 30 дней военное положение, что дает возможность ограничивать конституционные права и свободы. Ряд украинских политиков обвинили Петра Порошенко в стремлении использовать ситуацию для запрета критики в свой адрес.

Изначально в указе президента значился срок военного положения в 60 дней, на затем срок был уменьшен вдвое. Как сообщали украинские СМИ, в ходе дебатов по этому поводу в Верховной раде Порошенко призывал депутатов избегать нецензурных выражений.