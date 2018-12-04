"Или обморок, или матерятся". Эксперт о реакции в Раде на слова Порошенко

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время выступления украинского президента Петра Порошенко в эфире телеканала ICTV.
Денисова потеряла сознание во время обсуждения в студии инцидента в Керченском проливе.
"С какой нагрузкой сейчас работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова… Работает по двадцать часов в сутки, для того чтобы освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку, мобилизуя уполномоченного по правам человека Российской Федерации, координируя работу адвокатов", – прокомментировал Порошенко случившееся, вернувшись на трибуну.
Он назвал эту работу "очень нелегким крестом".
Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что "нелегкий крест" на плечи омбудсмена взвалил не кто иной, как президент Украины.
"Именно Петр Порошенко является тем человеком, который нарушает свободы и права человека на Украине. Именно он отвечает и за тот инцидент, о котором в данном случае шла речь (инцидент в Керченском проливе, – ред.). Поэтому то, что произошло в студии, очень симптоматично. Мы имели уже много случаев убедиться, что многие украинские депутаты очень ярко и эмоционально реагируют на слова и действия своего президента. И далеко не всегда – уважительно по отношению к гаранту украинской конституции. Вот и во время обсуждения в Верховной раде событий в Керченском проливе и связанного с этим инцидентом введения на Украине военного положения депутаты хоть и не падали в обморок, но откровенно матерились в присутствии президента", – сказал Иван Мезюхо.
Киев обвинил Москву в агрессии. На территории десяти областей Украины указом президента введено на 30 дней военное положение, что дает возможность ограничивать конституционные права и свободы. Ряд украинских политиков обвинили Петра Порошенко в стремлении использовать ситуацию для запрета критики в свой адрес.
Изначально в указе президента значился срок военного положения в 60 дней, на затем срок был уменьшен вдвое. Как сообщали украинские СМИ, в ходе дебатов по этому поводу в Верховной раде Порошенко призывал депутатов избегать нецензурных выражений.