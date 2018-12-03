Мнение: траты на возобновление производства снарядов на Украине смехотворны

На Украине назвали стоимость возобновления производства боеприпасов. Речь идет о сумме в 36 миллионов долларов. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб поделился мнением о том, хватит ли денег на заявленные цели.

Госконцерн "Укроборонпром" планирует потратить на восстановление предприятий по производству метательных зарядов и пороха почти 36 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе концерна.

"Укроборонпром" создает комплекс предприятий боеприпасной отрасли, в котором государственное предприятие "Шосткинский казенный завод "Звезда" будет играть важную роль, как производитель специальных порохов. Целевая программа на восстановление производства метательных зарядов и порохов предусматривает поэтапное выделение в ближайшие годы средств для закупки высокоточных станков и другого оборудования для серийного производства… Речь идет о более чем 1 млрд гривен (почти 36 млн долларов)", — говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

В концерне отметили, что уже есть "программное решение, есть контракты, есть систематические поставки оборудования на период до 2022 года". Планируется обновить мощности для производства порохов.

"Сейчас у нас идет работа с Минобороны по теме 152-го выстрела (боеприпас калибром 152 миллиметра – ред.), к которому будем делать пороховой заряд. Это заказ на 80 млн гривен (2,8 млн долларов)", — приводит слова руководителя завода "Звезда" Андрея Осипенко пресс-служба концерна.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что военно-промышленный комплекс переведен на особый режим работы в связи с военным положением. При этом в июле генерал-лейтенант запаса вооруженных сил Украины Дмитрий Уманец отмечал, что в стране имеются проблемы с порохом и ракетами. По его словам, отсутствуют на Украине и боеприпасы для комплексов С-200.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб прокомментировал заявление "Укроборонпрома".

"На мой взгляд, провозглашенная сумма на восстановление производства боеприпасов в 36 миллионов долларов просто смехотворна. Кроме того, она абсолютно нецелесообразна. Учитывая, с какой периодичностью на Украине взлетают склады с боеприпасами (при этом потери исчисляются в миллиардах долларов), говорить о том, что 36 миллионов спасут ситуацию, не приходится. Скорее всего, просто дается сигнал обществу: мол, президент и его окружение беспокоятся об обороноспособности страны. Но на самом деле эти деньги пойдут на что-то другое, потому что вряд ли возможно каким-то образом запустить хотя бы одно предприятие, не говоря уже о комплексе предприятий, которые занимаются современными боеприпасами. Кроме того, это может быть просто рекламным заявлением, ведь нет никакой гарантии, что эти деньги вообще будут выделены", — сказал Александр Голуб.



