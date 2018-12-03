"Все достаточно прозрачно". Эксперт о последствиях выхода Катара из ОПЕК

Катар объявил, что с января выйдет из Организации стран – экспортеров нефти и сосредоточится на производстве СПГ. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Солозобов представил свой прогноз влияния этого решения на энергорынки.

Катар в понедельник объявил о выходе из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года, решение страна объяснила желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа (СПГ).

"Катар принял решение о выходе из ОПЕК, желая сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства СПГ с 77 до 110 миллионов тонн в год", – сообщил на пресс-конференции госминистр по делам энергетики Саад бен Шрида аль-Кааби.

Заявление прозвучало в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на этой неделе в Вене. Также в столице Австрии пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК и встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Участники рынка ждут от ОПЕК+ решений о дальнейшем сокращении добычи нефти.

Аль-Кааби, комментируя решение Катара, заявил, что оно не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля. "Это решение техническое, вызванное желанием укрепить позицию Катара как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объемов добычи нефти Катаром", – пояснил аль-Кааби.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов дал свое объяснение решению Дохи.

"Все достаточно прозрачно: Катар является безусловным мировым лидером в производстве и экспорте СПГ. Катарцы понимают, что рынок СПГ будет расти и станет остроконкурентным. Поэтому они приняли стратегическое решение сосредоточиться именно на этом направлении. То есть Катар нашел свою нишу: производство СПГ там имеет низкую себестоимость, ведется государственная политика по разработке и продаже – и добывает, и продает государственная компания. И самое важное – Катар имеет собственный развитый флот судов по перевозке СПГ. Специалисты считают, что дефицит газовозов и их аренды станет главным препятствием в гонке за лидерством на этом направлении в ближайшие 20 лет. Катар же аккуратно осуществляет все элементы стратегии по сохранению и упрочению своего лидерства на рынке СПГ", – сказал Юрий Солозобов.

По его словам, на рынок нефти решение Катара повлияет незначительно.

"В зависимости от методики расчетов Катар помещают то во вторую, то в третью десятку мировых производителей нефти. По данным самой ОПЕК, он находится во второй десятке, так что он – не самый сильный игрок и в их команде, и в команде мировых производителей в целом. Пока рынки слабо отреагировали на заявление Катара о выходе из ОПЕК. Все ожидают договоренностей между двумя крупнейшими производителями – Россией и Саудовской Аравией – в рамках соглашения ОПЕК+… Другое дело, что сама ОПЕК – достаточно рыхлая организация и не всегда может проследить за соблюдением собственных решений по квотам. Так что если что-то в перспективе может сыграть в негатив для цен на нефть, то именно это", – считает Юрий Солозобов.

В понедельник мировые цены на нефть замедлили рост после заявления Катара о выходе из ОПЕК. Цена на нефть в конце ноября обвалилась более чем на 6%, однако впоследствии частично восстановилась. Президент США Дональд Трамп добивается от производителей нефти снижения мировых цен.

Катар вступил в ОПЕК в 1961 году. Страна является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире. В Катаре действует 11 заводов по производству СПГ общей мощностью 77 миллионов тонн в год. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, добыча нефти Катара в октябре составила 609 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, страна занимает в альянсе одиннадцатое место по объемам добычи нефти.