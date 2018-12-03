Политолог: разрыв Украиной договора о дружбе снимает обязательства с России

Президент Украины Петр Порошенко предложил Раде разорвать договор о дружбе с Россией. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько поделился своей точкой зрения по данному вопросу.

Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщила представитель украинского президента в парламенте Ирина Луценко.

"Думаю, парламент сможет поддержать", – сказала она за заседании согласительного совета, который транслировал телеканал "112 Украина".

В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора. При этом пояснялось, что речь идет не о денонсации, а о решении не продлевать договор на следующие 10 лет. В том же месяце министерство иностранных дел Украины направило в Москву уведомление о непродлении договора. В Москве этот шаг назвали деструктивным и выразили сожаление в связи с этим решением.

Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия – десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по данному вопросу.

"Каких-то фатальных последствий для России разрыв договора не принесет, потому что большинство его положений Украиной и так не исполнялось. Что касается того, почему на Украине озаботились этим именно сейчас, то, думаю, что в рамках предвыборной кампании Порошенко нужно постоянно напоминать о себе какими-то политическими актами, действиями, обострением в зоне Крыма или Донбасса. Разрыв этого договора – это одна из таких возможностей. Выход из договора был анонсирован Порошенко достаточно давно, и он прибегает повторно к этому поводу именно для того, чтобы заявить о себе. Я, например, не вижу разницы между тем, чтобы не продолжать этот договор, и тем, чтобы его разорвать – как раз подходит к концу срок его действия. В любом случае: непродление договора, выход из него, разрыв означает автоматическое прекращение действия положений этого документа. А для России, по большому счету, это означает, что с нас снимают ряд обязательств, которые мы продолжали выполнять", – сказал Богдан Безпалько.