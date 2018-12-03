Эксперт: с "Северным потоком-2" уже практически все решено

Генсек ХДС назвала отказ от политической поддержки "Северного потока-2" "слишком радикальной" мерой. Эксперт Константин Воронов в эфире радио Sputnik оценил шансы полномасштабного развертывания этого проекта.

Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает предложения об отмене строительства "Северного потока-2" чрезмерно жесткими. Об этом политик заявила в эфире ток-шоу на телеканале ARD.

По ее словам, отказ от политической поддержки "Северного потока-2" – "слишком радикальная" мера. Генсек ХДС отметила, что Россия оставалась поставщиком газа в ФРГ даже во времена холодной войны.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр – один из потенциальных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза, который сейчас возглавляет Ангела Меркель.

Заведующий сектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление генсека ХДС.

"Я думаю, вопрос в принципе решен. При этом и на европейском уровне даже при желании заблокировать (строительство "Северного потока-2" – ред.) уже не могут. Никто не может торпедировать этот проект, даже чисто юридических зацепок там никаких нет, на мой взгляд. И какие-то политические предлоги не срабатывают – как видим, и Керчь (инцидент с украинскими судами в Керченском проливе – ред.) не помогает в этом плане. То есть, перспективы стабильные: с "Северным потоком-2" все решено, полагаю, процентов на 80-85. То есть, как говорится, "фарш нельзя провернуть назад"", – сказал Константин Воронов.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Ранее лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер призвал страны ЕС пересмотреть инвестиции в строительство "Северного потока-2" из-за инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны.