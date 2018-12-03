Аналитик: Порошенко выполняет приказы "второстепенных персон" в США

Петр Порошенко объявил о переброске войск к границе РФ. Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политический аналитик Павел Шипилин высказал мнение, что украинский лидер выбирает те приказы из США, которые ему больше нравятся.

Киев передислоцирует некоторые подразделения ВСУ для усиления обороны на границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также анонсировал учения в приграничных областях.

"Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы. Состоятся военные учения, и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы с резервом первой очереди", – сказал украинский лидер в ходе выступления, которое транслировал канал 112 Украина

Неделю назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на 30 дней военного положения в десяти областях Украины. Это произошло после провокации СБУ в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили госграницу России и были задержаны.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал ситуацию.

"Сегодня Украина, как мне представляется, является инструментом давления на Россию, но не в целом Соединенных Штатов Америки, а определенных сил, которые пытаются играть свою игру. Сегодня Америка очень сильно разобщена: играет свою игру Пентагон, играют свою игру спецслужбы, конгресс, сенат. Когда Порошенко подчиняется каким-то приказам, то непонятно, на кого он ориентирован. Скорее всего, он подчиняется приказам таких второстепенных политических персон, как, например, (спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины) Курт Волкер. Кто-то давит на кнопочки в Киеве, и Порошенко им подчиняется. Он как бы выбирает приказы, которые ему больше нравятся. А ему больше нравится конфронтация с Россией", – сказал Павел Шипилин.

Однако, считает аналитик, расчет Порошенко и тех, кто за ним стоит, не дают нужного им результата.

"Сегодня, когда Порошенко пытается нагнетать обстановку, спровоцировать нас на ответные шаги, он, конечно, проигрывает. И здесь дело в реакции более здравомыслящих государств, политиков. Например, Европе не нравится это усиление напряженности на востоке ЕС. Попытка Порошенко и тех, кто за ним стоит, обострить ситуацию, приведет к тому, что Украина будет вызывать уже не раздражение, а крайнее негодование", – отметил Павел Шипилин.