Аналитик: Порошенко выполняет приказы "второстепенных персон" в США

Киев передислоцирует некоторые подразделения ВСУ для усиления обороны на границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он также анонсировал учения в приграничных областях.
Неделю назад Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на 30 дней военного положения в десяти областях Украины. Это произошло после провокации СБУ в Керченском проливе, когда три украинских военных корабля нарушили госграницу России и были задержаны.
В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин прокомментировал ситуацию.
"Сегодня Украина, как мне представляется, является инструментом давления на Россию, но не в целом Соединенных Штатов Америки, а определенных сил, которые пытаются играть свою игру. Сегодня Америка очень сильно разобщена: играет свою игру Пентагон, играют свою игру спецслужбы, конгресс, сенат. Когда Порошенко подчиняется каким-то приказам, то непонятно, на кого он ориентирован. Скорее всего, он подчиняется приказам таких второстепенных политических персон, как, например, (спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины) Курт Волкер. Кто-то давит на кнопочки в Киеве, и Порошенко им подчиняется. Он как бы выбирает приказы, которые ему больше нравятся. А ему больше нравится конфронтация с Россией", – сказал Павел Шипилин.
Однако, считает аналитик, расчет Порошенко и тех, кто за ним стоит, не дают нужного им результата.
"Сегодня, когда Порошенко пытается нагнетать обстановку, спровоцировать нас на ответные шаги, он, конечно, проигрывает. И здесь дело в реакции более здравомыслящих государств, политиков. Например, Европе не нравится это усиление напряженности на востоке ЕС. Попытка Порошенко и тех, кто за ним стоит, обострить ситуацию, приведет к тому, что Украина будет вызывать уже не раздражение, а крайнее негодование", – отметил Павел Шипилин.