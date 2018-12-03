ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: действия США вызывают у европейцев оторопь

(обновлено: 14:07 03.12.2018)
010461
© AP Photo / Gero BreloerНемецкий политик, глава Германо-российского форума, бывший глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас ПлатцекНемецкий политик, глава Германо-российского форума, бывший глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек
© AP Photo / Gero Breloer
Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек призвал строить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с РФ. Это заявление можно рассматривать как "глас здравого смысла", отметил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Камкин.

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.

Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымский политолог: власти Украины в глазах Запада предстали "идиотами"
По его мнению, текущая международная обстановка требует "перезагрузки" отношений с Россией и ее непосредственного участия в европейской системе безопасности. 

"Уже давно речь идет не о том, будут ли русские формировать свое общество так, как мы считаем правильным. Речь идет не о партнерстве и дружбе или схожих вещах. Мы говорим о мирном сосуществовании, о вопросе, сможем ли мы мирно жить рядом друг с другом на этом континенте. К сожалению, мы откатились до этого уровня. Мы просто-напросто переживаем конец, как некоторые говорят, эпохи либерализма", – подчеркнул Платцек.

Председатель Германо-Российского форума также затронул опасную ситуацию, которая сложилась на Украине после инцидента в Керченском проливе. Он считает, этот вопрос нельзя анализировать в отрыве от предстоящих президентских выборов в стране. По мнению Платцека, последовавшее за инцидентом введение военного положения – это признак того, что Порошенко приступил к реализации своего предвыборного плана.

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Эксперт прокомментировал отказ Франции и Германии ужесточать санкции
При этом Платцек усомнился в ответственности России за эту ситуацию, не найдя у нее мотива. "Стоит рассуждать здраво: для Путина все закончилось не очень хорошо. В прошедшие недели все приготовления российской стороны были ориентированы на запланированную встречу с Трампом. А в своем Twitter Порошенко открыто порадовался тому, что она сорвалась", – отметил политик.

Он также считает, что в этой ситуации ФРГ должна призвать обе стороны к сдержанности и снижению уровня напряженности.  

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik отметил, что это заявление прозвучало в период, когда европейцы испытывают все меньше доверия к политике США.

"Это заявление, что называется, вполне к месту. Мы видим ситуацию, когда нарастает недопонимание в формате трансатлантических отношений с США. Одновременно политика конфронтации, к которой в том числе подталкивают Европу ее заокеанские партнеры, вызывает определенное беспокойство у европейцев. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало заявление американцев о выходе договора о РСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – ред.). Это напомнило европейцам о временах начала 80-х годов, когда в Европе были размещены и советские, и американские ракеты, и континенту в случае начала боевых действий мало бы что осталось", – сказал Александр Камкин.    

В Европе многие понимают, что дальнейшее углубление конфронтации не на руку ни России, ни европейцам, отметил он. 

"Нынешняя агрессивная риторика и действия США вызывают некоторую оторопь у европейцев. Понятно, что политика изоляции и демонизации нашей страны контрпродуктивна и ни к чему хорошему не приведет. Точно так же очевидно и то, что за все эти годы санкций не было достигнуто ни одной из их заявленных целей. И те европейские политики и бизнесмены, которые "завязаны" на диалог с Востоком, лучше других понимают, что дальнейшее углубление конфронтации не на руку ни России, ни европейцам. Поэтому это заявление (Маттиаса Платцека – ред.) можно рассматривать как глас здравого смысла", – заключил Александр Камкин.     

Президент РФ Владимир Путин посетил инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовёт!
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Политолог об инциденте в Черном море: Путин все назвал своими именами
Утром 25 ноября корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ.

В результате все три корабля задержали с применением оружия, при этом трое украинских моряков получили легкие ранения.

На борту кораблей были 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, занимались координацией провокации. Всех задержанных обвинили в нарушении государственной границы. Суд заключил их под стражу на два месяца. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинские офицеры с задержанных кораблей получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена