Эксперт: действия США вызывают у европейцев оторопь

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек призвал строить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с РФ. Это заявление можно рассматривать как "глас здравого смысла", отметил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Камкин.

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.

По его мнению, текущая международная обстановка требует "перезагрузки" отношений с Россией и ее непосредственного участия в европейской системе безопасности.

"Уже давно речь идет не о том, будут ли русские формировать свое общество так, как мы считаем правильным. Речь идет не о партнерстве и дружбе или схожих вещах. Мы говорим о мирном сосуществовании, о вопросе, сможем ли мы мирно жить рядом друг с другом на этом континенте. К сожалению, мы откатились до этого уровня. Мы просто-напросто переживаем конец, как некоторые говорят, эпохи либерализма", – подчеркнул Платцек.

Председатель Германо-Российского форума также затронул опасную ситуацию, которая сложилась на Украине после инцидента в Керченском проливе. Он считает, этот вопрос нельзя анализировать в отрыве от предстоящих президентских выборов в стране. По мнению Платцека, последовавшее за инцидентом введение военного положения – это признак того, что Порошенко приступил к реализации своего предвыборного плана.

При этом Платцек усомнился в ответственности России за эту ситуацию, не найдя у нее мотива. "Стоит рассуждать здраво: для Путина все закончилось не очень хорошо. В прошедшие недели все приготовления российской стороны были ориентированы на запланированную встречу с Трампом. А в своем Twitter Порошенко открыто порадовался тому, что она сорвалась", – отметил политик.

Он также считает, что в этой ситуации ФРГ должна призвать обе стороны к сдержанности и снижению уровня напряженности.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik отметил, что это заявление прозвучало в период, когда европейцы испытывают все меньше доверия к политике США.

"Это заявление, что называется, вполне к месту. Мы видим ситуацию, когда нарастает недопонимание в формате трансатлантических отношений с США. Одновременно политика конфронтации, к которой в том числе подталкивают Европу ее заокеанские партнеры, вызывает определенное беспокойство у европейцев. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало заявление американцев о выходе договора о РСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – ред.). Это напомнило европейцам о временах начала 80-х годов, когда в Европе были размещены и советские, и американские ракеты, и континенту в случае начала боевых действий мало бы что осталось", – сказал Александр Камкин.

В Европе многие понимают, что дальнейшее углубление конфронтации не на руку ни России, ни европейцам, отметил он.

"Нынешняя агрессивная риторика и действия США вызывают некоторую оторопь у европейцев. Понятно, что политика изоляции и демонизации нашей страны контрпродуктивна и ни к чему хорошему не приведет. Точно так же очевидно и то, что за все эти годы санкций не было достигнуто ни одной из их заявленных целей. И те европейские политики и бизнесмены, которые "завязаны" на диалог с Востоком, лучше других понимают, что дальнейшее углубление конфронтации не на руку ни России, ни европейцам. Поэтому это заявление (Маттиаса Платцека – ред.) можно рассматривать как глас здравого смысла", – заключил Александр Камкин.

Утром 25 ноября корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ.

В результате все три корабля задержали с применением оружия, при этом трое украинских моряков получили легкие ранения.

На борту кораблей были 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, занимались координацией провокации. Всех задержанных обвинили в нарушении государственной границы. Суд заключил их под стражу на два месяца. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинские офицеры с задержанных кораблей получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.