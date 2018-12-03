Эксперт: операция в Черном море в поддержку Украины грозит рисками для НАТО

Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море

Американский фрегат Taylor и турецкий фрегат Turgutries во время учений в Черном море

Американский сенатор призвал отправить в Черное море флот США и корабли НАТО. В эфире радио Sputnik эксперт Григорий Тищенко высказал мнение о том, поддержат ли в НАТО такую идею.

Сенатор-республиканец Джон Баррассо выразил мнение, что президент США Дональд Трамп поступил правильно, отменив встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Политик также призвал США и НАТО предпринять более решительные действия в ответ на "российскую агрессию" по отношению к Украине. Его слова приводит газета The Hill.

Так, по мнению сенатора, российский лидер – человек, который "считается с силой".

"Слова для него ничего не значат. Для него важны действия, поэтому я думаю, мы должны предпринимать более активные шаги", – заявил Баррассо.

Чтобы продемонстрировать силу, он предложил послать американский флот и корабли НАТО в Черное море. Кроме того, по словам Баррассо, нужно организовать дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия на Украину.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Григорий Тищенко высказал мнение, что в НАТО не поддержат идею отправить в Черное море свои корабли.

"Мне кажется, что НАТО не пойдет на такой шаг. Такая операция связана с очень большими рисками, как для прибрежных стран, так и для самого Североатлантического блока, для единства НАТО. Ввязываться в какую-то новую операцию, которая чревата большими негативными последствиями… Это наверняка желание самой Украины: привлечь НАТО для решения споров, вызванных своими провокационными действиями. В данном случае получается, что американский сенатор идет на поводу у Украины – известно, что есть украинское лобби в сенате и в конгрессе США, которое активно поддерживает Киев. Однако, думаю, здравый смысл возобладает. Учения они могут провести, они их регулярно проводят. Но проводить какие-то операции в Черном море в поддержку Украины – думаю, НАТО на это не пойдет", – сказал Григорий Тищенко.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером РФ Владимиром Путиным на саммите G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России и были задержаны. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом украинского лидера Петра Порошенко в преддверии выборов.

Впоследствии Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Путиным, и он встретится с ним, когда наступит подходящее время.