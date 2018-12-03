"Ситуация поменялась". Эксперт рассказала о причинах выхода Катара из ОПЕК

В Дохе заявили о выходе из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), решение озвучил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.
Страна хочет сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства сжиженного природного газа (СПГ).
Решение о выходе Катара из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля, отметил Саад бен Шрида аль-Кааби.
"Это решение техническое, вызванное желанием укрепить позицию Катара как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объемов добычи нефти Катаром", – заявил госминистр на пресс-конференции.
В Дохе подчеркивают, что продолжат выполнять все международные договоренности.
После заявлений аль-Кааби котировки нефти пошли вниз.
В эфире радио Sputnik заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева высказала свой взгляд на ситуацию.
"Это не очень хорошая ситуация, на мой взгляд, потому что Катар – страна не последняя в ОПЕК. Но здесь есть такой момент: у Катара было достаточно неплохое лобби в ОПЕК, но сейчас они находятся в "контрах" с Саудовской Аравией, их позиции по каким-то вопросам расходятся. Раньше они были вместе, продвигали единую политику в ОПЕК. Сейчас ситуация меняется. Думаю, что этим и продиктован выход. Тем более что у Катара, возможно, есть желание наращивать добычу, а соглашение его ограничивает. Их можно понять – они нефтегазовая держава. Их доходы – от продажи СПГ и нефти. Ситуация с ценами на нефть сейчас двоякая, поскольку нет гарантии, что кто-то еще не выйдет из ОПЕК, чтобы работать в своих интересах", – сказала Анна Кокорева.
ОПЕК – международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья.
В 2016 году члены ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о существенном сокращении добычи сырья. Позже договор продлили до конца 2018-го.
В Вене 6-7 декабря должна пройти министерская встреча ОПЕК+, посвященная теме сокращения добычи нефти.
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