"Ситуация поменялась". Эксперт рассказала о причинах выхода Катара из ОПЕК

Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, страна сосредоточится на добыче газа и производстве СПГ. В эфире радио Sputnik заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева прокомментировала ситуацию.

В Дохе заявили о выходе из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), решение озвучил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

По его словам, Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года.

Страна хочет сосредоточиться на развитии добычи природного газа и увеличении производства сжиженного природного газа (СПГ).

Решение о выходе Катара из ОПЕК не было политическим и не вызвано разногласиями с другими странами-членами картеля, отметил Саад бен Шрида аль-Кааби.

"Это решение техническое, вызванное желанием укрепить позицию Катара как надежного поставщика энергии в мире, а также исходя из объемов добычи нефти Катаром", – заявил госминистр на пресс-конференции.

В Дохе подчеркивают, что продолжат выполнять все международные договоренности.

Прошлым летом несколько стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив ее в пособничестве терроризму, а именно в связи с "Братьями-мусульманами"*, ИГ* и "Аль-Каидой"*.

После заявлений аль-Кааби котировки нефти пошли вниз.

В эфире радио Sputnik заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева высказала свой взгляд на ситуацию.

"Это не очень хорошая ситуация, на мой взгляд, потому что Катар – страна не последняя в ОПЕК. Но здесь есть такой момент: у Катара было достаточно неплохое лобби в ОПЕК, но сейчас они находятся в "контрах" с Саудовской Аравией, их позиции по каким-то вопросам расходятся. Раньше они были вместе, продвигали единую политику в ОПЕК. Сейчас ситуация меняется. Думаю, что этим и продиктован выход. Тем более что у Катара, возможно, есть желание наращивать добычу, а соглашение его ограничивает. Их можно понять – они нефтегазовая держава. Их доходы – от продажи СПГ и нефти. Ситуация с ценами на нефть сейчас двоякая, поскольку нет гарантии, что кто-то еще не выйдет из ОПЕК, чтобы работать в своих интересах", – сказала Анна Кокорева.

ОПЕК – международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья.

Доля катарской нефти в суммарной добыче картеля в прошлом году составила 1,85%. Сейчас страна добывает около 620 тысяч баррелей нефти в сутки. Доха входила в ОПЕК 57 лет.

В 2016 году члены ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о существенном сокращении добычи сырья. Позже договор продлили до конца 2018-го.

В Вене 6-7 декабря должна пройти министерская встреча ОПЕК+, посвященная теме сокращения добычи нефти.

*Террористические организации, запрещенные в России