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Мнение: отношение к Украине в мире все хуже, и дело не только в Порошенко

(обновлено: 11:36 03.12.2018)
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© Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в КиевеПрезидент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в Киеве
© Пресс-служба президента Украины
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Депутат Рады Евгений Мураев рассказал о "большой беде" Украины, которая заключается в том, что другие государства стали хуже к ней относиться из-за президента Петра Порошенко. Член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Большая беда" для Украины заключается в том, что другие государства стали хуже к ней относиться, ассоциируя страну с президентом Петром Порошенко, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом политик рассказал на своем YouTube-канале

"Мы видим, что он не имеет никакой поддержки со стороны военных блоков, ни со стороны руководителей тех стран, которые до какого-то момента лояльно относились к нашей стране. К сожалению, я думаю, что эти отношения теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем нашей страны на сегодня. И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: "Я Украина, мой народ", его так начинают воспринимать", – посетовал он.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Депутат добавил, что провокация Украины в Черном море была выгодна для главы государства, однако Порошенко не удалось добиться желаемого результата.

"После возможной трагической ситуации в Черном море – а мы же понимаем, что наши моряки могли погибнуть. И если сейчас анализировать, какие команды действительно получили наши моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец. Вот если бы они погибли – Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогда действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца, действительно можно было требовать продления санкций. Вот это были его цели и задачи. К счастью для Украины, они не состоялись", – отметил Мураев.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин поделился с радио Sputnik своим взглядом на ситуацию. 

"Отношение к Украине в мире действительно становится все хуже. Но дело не только и, возможно, не столько в самом Петре Порошенко, сколько в выбранном курсе, который, конечно, определяет не только сам Порошенко, но и те, кто стоит за Украиной, за принятием ею ключевых решений. Последний пример – провокация в Черном и Азовском морях. Безусловно, эта ситуация выгодна для Петра Порошенко, но надо понимать, что эта ситуация была использована и, в частности, Соединенными Штатами, чтобы в очередной раз задействовать антироссийскую риторику и сорвать встречу президентов США и России. Но в любом случае, конечно, как можно относиться к стране и к президенту, который ради неких элементов своей избирательной кампании готов устраивать подобные международные скандалы и провокации", – сказал Денис Батурин.

Три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию российских территориальных вод и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российской стороны. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украинский правовед: Порошенко "феерически опозорился" с военным положением
В минувший четверг после инцидента в Черном море на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта.

Накануне украинский лидер также поручил перевести военно-промышленный комплекс страны на особый режим работы. Кроме того, с 3 декабря на Украине начнутся масштабные сборы резервистов.

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