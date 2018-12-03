Политолог: тайные операции Лондона показали, что Украина – плацдарм НАТО

Посольство РФ в Великобритании прокомментировало сообщение о тайной операции британской армии на Украине. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что подобные совместные операции Киева и Лондона нарушают законы самой же Украины.

Посольство России в Лондоне прокомментировало опубликованную в СМИ информацию о тайной операции Великобритании на Украине.

Русская служба Би-Би-Си в воскресенье сообщила о том, что несколько групп британских военнослужащих из секретной 77-й бригады находятся на Украине. Уточнялось, что в бригаде служат свыше тысячи человек, "выполняющих военные задачи в интернете, психологическое воздействие и информационные операции".

Российские дипломаты отметили, что Великобритания расширяет присутствие на Украине перед президентскими выборами, намеченными на конец марта 2019 года. В посольстве добавили, что последствия таких шагов Лондона еще предстоит оценить.

В диппредставительстве отметили, что если данные о тайной операции сил Британии соответствуют действительности, то это является "новым элементом масштабного британского военного присутствия на Украине".

В посольстве отметили, что Россия ранее знала о направлении специалистов из Британии с целью обучения украинских военных специальным операциям против мирных жителей Донецка и Луганска.

"Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет "Би-Би-Си", психологического воздействия и информационных операций в этой стране", – добавил пресс-секретарь диппредставительства.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что подобные совместные операции Киева и Лондона являются фактическим нарушением законов Украины.

"Фактически Украина превращается в плацдарм НАТО, официально оставаясь по конституции внеблоковым государством. Но поскольку здесь есть явное противоречие, президент (Украины Петр) Порошенко и заговорил о необходимости закрепить в конституции курс Украины в НАТО. Проблема в том, что такие решения не могут приниматься только парламентом и президентом. Это должен решать весь народ на референдуме – о чем, кстати, вполне справедливо говорят сейчас на Украине. В настоящий момент такой референдум невозможен из-за военного положения, и есть серьезные сомнения, что он вообще когда-нибудь будет проведен. А тем временем в стране фактически создаются две американские базы, присутствуют американские войска и американские военные советники, мы видим, что британцы также направляют свой воинский контингент – пока что для проведения психологического воздействия и информационных операций. Идет фактическое насыщение Украины военными специалистами стран НАТО, несмотря на ее внеблоковый статус. Но это, естественно, никого не смущает ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне: им это нужно – ну, значит, так и будет", – сказал Богдан Безпалько.

В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявлял о планах наращивания на Украине военного присутствия. Тогда в посольстве России отмечали, что подобные намерения входят в противоречие с попытками урегулировать конфликт на основе Минских соглашений.