Политолог об интервью Порошенко France 24: никакой веры этому человеку нет

В интервью France 24 Петр Порошенко заявил о своей готовности к телефонному разговору с российским руководством в любом формате. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik выразил сомнение в искренности украинского президента.

Петр Порошенко в интервью телеканалу France 24 в очередной раз рассказал о неудачной попытке связаться с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе.

По словам украинского президента, он готов к телефонному разговору в любом формате – в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров. По мнению президента Украины, своими действиями в Керченском проливе Россия грубо нарушает нормы международного права.

"Безотлагательное требование всего мира – немедленно освободить украинских моряков и корабли", – подчеркнул он.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что запрос со стороны Украины о телефонном разговоре Порошенко с Путиным был, но разговор не состоялся.

Помощник президента пояснил, что при подготовке такого рода разговоров учитывается целый ряд факторов, в том числе совместимость графиков для беседы, анализируются задачи, которую ставят стороны. "С учетом этого запрос был, а разговора не было", – отметил Ушаков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах Порошенко насчет запроса на разговор с Путиным, отметил, что каких-либо телефонных контактов глав государств не было.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины.

"Как я понимаю, провокация, которую готовил в Керченском проливе Порошенко – самостоятельно или со своими зарубежными кураторами – оказалась не очень успешной. Шуму много, но добиться какого-то серьезного результата – ужесточения санкций против России, введения кораблей НАТО в Азовское море или чего-то подобного – не получилось. При этом Порошенко пытается как-то развить эту провокацию, рассказывает о том, что Россия якобы сконцентрировала на границе огромные войска, готовится к нападению на Украину. И в этой ситуации его сетования, что ему, дескать, не удается связаться с российским президентом, выглядят лживыми и фальшивыми. Порошенко просто имитирует желание решить проблему, возникшую в данном случае в связи с поведением украинских кораблей. Но кто мешал ему решать эту проблему, когда эти корабли несколько часов вызывающе маневрировали в этой зоне? Кто мешал ему четыре года решать проблемы, возникающие с выполнением Киевом Минских соглашений? Этого ничего не было. Поэтому никакой веры этому человеку нет", – полагает Юрий Почта.

По его словам, украинские власти осознанно идут по пути провокаций, а их заявления о стремлении к урегулированию проблем – неискренни.

"Для того, чтобы этот режим имел хоть какую-то легитимность в глазах собственного населения и остального мира, ему постоянно нужны провокации, ему нужно чрезвычайное положение, военное положение и так далее. Только чрезвычайщина спасает режим Порошенко. Иначе пришлось бы объяснять, почему провалы по всем направлениям, почему народ с Украины уезжает. Поэтому заявление о том, что Путин не хочет с ним говорить – это попытка свалить вину с больной головы на здоровую. Веры этому режиму нет – и вступать в этой ситуации с ним в какие-то контакты бессмысленно", – считает Юрий Почта.

Утром 25 ноября корабли украинских ВМС "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и на протяжении нескольких часов допускали опасные маневры, игнорируя законные требования погранслужбы ФСБ.

В результате все три корабля задержали с применением оружия, при этом трое украинских моряков получили легкие ранения.

На борту кораблей были 24 военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, занимались координацией провокации. Всех задержанных обвинили в нарушении государственной границы. Суд заключил их под стражу на два месяца. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что украинские офицеры с задержанных кораблей получили приказ скрытно прорваться в Азовское море.