Сенатор о запрете Украины на въезд мужчин из России: нами уже приняты меры

Украина ограничила въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил президент Петр Порошенко. Сенатор Игорь Морозов в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует в данном случае Киев.

Украина ограничила въезд на свою территорию для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет, написал в своем Twitter Петр Порошенко.

Он пояснил, что таким образом Киев хочет помешать Москве "формировать отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Это решение принято на фоне введения Киевом военного положения в некоторых регионах страны сроком на 30 дней. Особый режим распространяется на десять областей Украины и внутренние воды Азовского моря. Режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан

Украинский запрет на въезд прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что отвечать зеркально на все решения Киева нецелесообразно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что цель президента Украины – еще больше повысить напряженность между двумя странами в преддверии намеченных на весну президентских выборов.

"Порошенко как лидер "партии войны" сейчас пытается обеспечить мобилизацию украинского электората на предстоящих выборах вокруг своей персоны. У него сейчас рейтинг – от 6 до 7%, и что бы он ни предпринимал, он ничего не может с этим поделать. Та провокация, которая была устроена на подходе к Керченскому проливу, ничего ему не дала. И вот теперь –следующий шаг в этом сценарии", – сказал Игорь Морозов.

Сенатор выразил уверенность в том, что Россия не будет принимать в данном случае симметричные меры в отношении Украины.

"Нами уже приняты специальные экономические меры, создан список юридических и физических лиц, которые принимают участие в русофобской компании истерии и в реальной борьбе против российского государства. Но даже эти наши ограничительные меры, которые введены месяц назад, минимизированы для рядовых граждан Украины. Мы не хотим, чтобы простые украинцы ощущали на себе последствия политической напряженности. А то, что Порошенко взвинчивает не только напряженность в отношениях с Россией – он взвинчивает на Украине цены, в том числе цены на газ и на любое топливо – это его личная инициатива, и это все лежит на его совести. Бюджет Украины трещит, экономика просто разрушена, она не в состоянии обслуживать даже взятые ранее у МВФ кредиты помощи. Поэтому выжимается все, что можно, из простого народа. Но Россия тут совершенно ни при чем", – отметил Игорь Морозов.

Военное положение на Украине ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.