Политолог: ограничение прохода по Севморпути – шаг необходимый

Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Северному морскому пути. В эфире радио Sputnik политолог Николай Шлямин высказал мнение о том, что повлияло на принятие такого решения.

С 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации (НЦУО РФ) Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию.

По его словам, для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути была организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства. Ее итогом станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей. Работа завершится к началу навигации 2019 года, добавил Мизинцев.

В эфире радио Sputnik политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин высказал мнение, что это решение не связано с недавним инцидентом с украинскими судами в Керченском проливе.

"Событие в Керченском проливе, думаю, на это решение абсолютно не повлияло. Здесь ничего не надо привязывать. Просто экономическая целесообразность национальных экономических интересов России совпала с международной политической обстановкой. Поступило такое предложение, и это грамотное предложение, потому что Северный морской путь является стратегической веткой. Это один из тех торговых путей, который может сыграть большую роль в развитии экономики РФ, а в глобальном плане это новый транзитный маршрут. Безусловно, его необходимо всячески контролировать и ограничивать доступ к нему. Поэтому это шаг нужный, необходимый", – считает Николай Шлямин.

Северный морской путь – главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона. По итогам 2017 года объем грузоперевозок по Северному морскому пути составил 10,7 млн тонн.