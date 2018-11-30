Военный политолог прокомментировал размещение в Крыму ЗРПК "Панцирь-С"

В Крыму размещен дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik отметил, что сейчас, когда власти Украины постоянно делают агрессивные заявления в адрес России, такая защита не будет лишней.

В Крыму размещен дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", тем самым усилена система противовоздушной обороны Южного военного округа, сообщили в пресс-службе округа.

"Новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО, дислоцированных в Крыму, в октябре 2018 года в рамках программы перевооружения войск военного округа", – уточняется в сообщении.

Перед этим на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли боевые стрельбы с участием ЗРПК.

Накануне на боевое дежурство у Джанкоя, в 20 километрах от границы с Украиной, встал дивизион зенитной ракетной системы С-400. Три предыдущих размещены под Феодосией, Севастополем и Евпаторией.

Доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik разъяснил, зачем нужны комплексы "Панцирь-С.

""Панцирь-С" обладает очень высокой эффективностью при отражении атак с воздуха. Имеется в виду защита от различного рода ракет, выпущенных с короткого расстояния, а также от других средств нанесения ударов. Поэтому это очень эффективное оружие для защиты любой территории. Сейчас, когда украинское руководство постоянно делает агрессивные заявления в адрес России, такая защита не будет лишней. Ожидать наземного наступления войск с украинской стороны, конечно, не стоит, а застраховаться от ударов с воздуха при помощи "Панциря-С" можно очень надежно", – сказал Александр Перенджиев.

ЗРПК "Панцирь-С" по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги: комплекс с высокой эффективностью может вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Кроме России, ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.