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Политолог: провокация Киева обнажила раскол в Европе по вопросу санкций

(обновлено: 16:40 30.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в МосквеФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Польша и Британия выступили за ужесточение санкций против России на фоне инцидента в Керченском проливе, сообщил источник в ЕС. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин, Европа заметно поляризуется в отношении антироссийских санкций.

Польша и Великобритания инициировали обсуждение ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, этот шаг поддержали Швеция и страны Балтии.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 23 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В среду, 28 ноября, газета Welt написала со ссылкой на источники в ЕС, что Берлин и Париж выступают против ужесточения антироссийских санкций из-за инцидента в Керченском проливе. 

Позднее эти данные подтвердил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, в свою очередь, заявил, что инцидент не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества России и ЕС – "Северному потоку-2".

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что после инцидента в Керченском проливе европейские элиты заметно разделились в отношении антироссийских санкций.          

"На этом примере отчетливо видно, как Европа поляризуется в отношении антироссийских санкций. Различные сигналы того, что санкции воспринимаются в Европе как бессмысленное и вредное бремя, были и раньше. Но сейчас, в связи с украинской провокацией в Керченском проливе, различия в отношении к антироссийским санкциям среди европейских стран выходят на поверхность. Достаточно четко обозначается антироссийское крыло европейских правящих элит – это лидеры Великобритании, Польши, балтийских государств. И все отчетливее становятся контуры реалистического крыла – теперь это не только Италия, Венгрия и Австрия, но также Германия и Франция. Вот это, как мне кажется, самое важное. Соединенным Штатам будет все сложнее заставлять Европу идти в отношении РФ на шаги, которые наносят ущерб самой Европе", – сказал Алексей Зудин. 

Утром 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских кораблей и катеров. 

Судоходство в Керченском проливе возобновлено
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Российские пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже все были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась украинскому лидеру Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.

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