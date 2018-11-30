"Не надо драматизировать". Аналитик о заявлении Зурабишвили про Россию

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили усомнилась в возможности продвижения к сотрудничеству с Россией в настоящий момент. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik расценил это заявление как продолжение предвыборных баталий.

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Би-би-си усомнилась в возможности продвижения к сотрудничеству с Россией в настоящий момент из-за ее действий в отношении Украины и Грузии. Грузия занимает проевропейскую позицию, отметила Зурабишвили в интервью, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и США начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", набрала 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе – 40,48%. Инаугурация состоится 16 декабря.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление избранного президента Грузии.

"Эта тема уже затрагивалась в ходе предвыборной кампании, и обоих основных кандидатов их оппоненты обвиняли в том, что они оба якобы слишком мягко относятся к России. Поэтому, думаю, после того, как Зурабишвили выиграла выборы, для нее было принципиально заявить, что она не настроена чересчур дружественно по отношению к России… Что касается политических амбиций, направленных на Запад, то это, конечно, "очень мило", когда такие страны, ни по каким критериям не относящиеся к Западу, все же стремятся на Запад – но это, конечно, их дело. С другой стороны, я бы не стал чрезмерно драматизировать эту ситуацию. Что касается Грузии, я думаю, что через некоторое время, когда эта страна будет экспортировать что-то еще, кроме вина, она будет думать об открытии российского рынка – и тогда, возможно, отношение будет немножко другое", – сказал Станислав Бышок.

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Более 30 лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов.

В 2013-м она баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.