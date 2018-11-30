ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Украинский политик рассказал, зачем Киев ограничил въезд мужчинам из России

(обновлено: 14:29 30.11.2018)
024261
© REUTERS / Vyacheslav MadiyevskyУкраинский пограничник на контрольно-пропускном пункте Гоптовка на границе России и УкраиныУкраинский пограничник на контрольно-пропускном пункте Гоптовка на границе России и Украины
© REUTERS / Vyacheslav Madiyevsky
Украина закрыла въезд мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет из России. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал эту инициативу, высказав мнение о том, какие цели преследует нынешняя украинская власть.

Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщается на странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter

Порошенко объяснил этот шаг тем, что Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Политолог оценил слова Климкина об "убийстве" десятков соглашений с Россией
В понедельник соответствующее предложение высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения. 

Также с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

Как заявили в российском МИД, отвечать зеркально на все решения Украины было бы нецелесообразно.

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что Киев "не дождется" ответного запрета на въезд украинских граждан. По его словам, в России принципиально разделяют украинские власть и народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение о том, какие цели преследуют подобные инициативы со стороны Киева.

"Конечно, в каждой стране есть идиоты, но чтобы так много – такое я впервые встречаю. Реально делаются все шаги, направленные на эскалацию. Но у Порошенко нет выхода, он загнан в угол. Выборы не выиграть, пытался путем введения военного положения на 60 дней перенести выборы, но не получил этого, получил как бы усеченный вариант. Но он все равно будет делать все для того, чтобы спровоцировать ситуацию и найти основание в конце года продлить срок военного положения. Для этого и предпринимаются такие шаги – гражданам РФ от 16 до 60 лет запрещен въезд в Украину. Но они же едут не потому, что хотят увидеть нищенское существование украинского народа, они, как правило, приезжают к родным и близким, приезжают на свадьбы, семейные торжества или на похороны. Но их не пускают…", – сказал Владимир Олейник.

Тем самым, по его мнению, Киев пытается настроить граждан России и Украины друг против друга и перейти к дальнейшим действиям.

"Они (украинские власти – ред.) пытаются постепенно поднимать градус ненависти, а дальше обязательно будут провокации – или в Керченском проливе, по которому опять будут пытаться провести все, что еще плавает, или, например, в районе Донбасса. То есть Порошенко будет делать все для того, чтобы подтвердить, что введенное по его предложению военное положение имеет место быть и следует его продлить. И все это только ради одного – чтобы сохранить свою власть", – считает украинский политик.

Накануне на Украине вступил в силу указ Порошенко о введении военного положения в десяти областях, в том числе Луганской и Донецкой. Военное положение будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, свободу мысли и слова.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Украинский правовед: Порошенко "феерически опозорился" с военным положением
Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена