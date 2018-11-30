Украинский политик рассказал, зачем Киев ограничил въезд мужчинам из России

Украина закрыла въезд мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет из России. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал эту инициативу, высказав мнение о том, какие цели преследует нынешняя украинская власть.

Украина ограничила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, сообщается на странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter.

Порошенко объяснил этот шаг тем, что Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

В понедельник соответствующее предложение высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.

Также с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

Как заявили в российском МИД, отвечать зеркально на все решения Украины было бы нецелесообразно.

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что Киев "не дождется" ответного запрета на въезд украинских граждан. По его словам, в России принципиально разделяют украинские власть и народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение о том, какие цели преследуют подобные инициативы со стороны Киева.

"Конечно, в каждой стране есть идиоты, но чтобы так много – такое я впервые встречаю. Реально делаются все шаги, направленные на эскалацию. Но у Порошенко нет выхода, он загнан в угол. Выборы не выиграть, пытался путем введения военного положения на 60 дней перенести выборы, но не получил этого, получил как бы усеченный вариант. Но он все равно будет делать все для того, чтобы спровоцировать ситуацию и найти основание в конце года продлить срок военного положения. Для этого и предпринимаются такие шаги – гражданам РФ от 16 до 60 лет запрещен въезд в Украину. Но они же едут не потому, что хотят увидеть нищенское существование украинского народа, они, как правило, приезжают к родным и близким, приезжают на свадьбы, семейные торжества или на похороны. Но их не пускают…", – сказал Владимир Олейник.

Тем самым, по его мнению, Киев пытается настроить граждан России и Украины друг против друга и перейти к дальнейшим действиям.

"Они (украинские власти – ред.) пытаются постепенно поднимать градус ненависти, а дальше обязательно будут провокации – или в Керченском проливе, по которому опять будут пытаться провести все, что еще плавает, или, например, в районе Донбасса. То есть Порошенко будет делать все для того, чтобы подтвердить, что введенное по его предложению военное положение имеет место быть и следует его продлить. И все это только ради одного – чтобы сохранить свою власть", – считает украинский политик.

Накануне на Украине вступил в силу указ Порошенко о введении военного положения в десяти областях, в том числе Луганской и Донецкой. Военное положение будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, свободу мысли и слова.

Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.