"Была поставлена задача". Политолог о резолюции США с осуждением России

В США приняли резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева рассказала, кто обычно работает над подобными резолюциями в Соединенных Штатах.

Американский сенат принял резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе, сообщило издание Hill.

"Сегодня сенат послал ясный сигнал Владимиру Путину, что агрессию его правительства против Украины в Азовском море терпеть не будут. Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила", – заявил сенатор Крис Мерфи.

Его коллега Рон Джонсон сказал, что резолюция является выражением поддержки Украины.

Помимо осуждения действий России, в документе говорится, что эти действия "дестабилизируют регион" и "приводят к дальнейшей эскалации".

По данным издания, резолюцию приняли единогласно без поименного голосования. Однако она не имеет обязывающего характера для исполнительной власти США.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.

"Провокация в Керченском проливе и нужна была для того, чтобы появилась такая резолюция. Эти провокации делают, чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах. Я не сомневаюсь, что в Киеве надеялись на более серьезные последствия инцидента, потому что такие вещи просто так не проходят – открывается огонь, это оборачивается неизбежными жертвами. В данном случае, к счастью, практически никто не пострадал – наши пограничники сработали максимально профессионально и эффективно. Тем не менее, поскольку задача была поставлена (а в США над такими вопросами работают максимально технологичные люди, их технологии не должны переставать действовать), поэтому последовала эта резолюция. США пытаются сейчас ускоренными темпами изолировать Россию во всех направлениях. А направление в регионе Черного моря, в отношениях с Украиной – одно из активнейших, и резолюция США – это часть осуществления этого плана", – сказала Наталья Макеева.

Утром 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских кораблей и катеров.

Российские пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже все были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что пограничники выполнили свой долг по защите границ России.