Политолог об автокефалии: Порошенко надувает муравья до размеров слона

Петр Порошенко заявил о принятии Константинопольским патриархатом "исторических решений" по Украине. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, украинский президент хочет поставить Константинополь перед свершившимся фактом.

Президент Украины Петр Порошенко в телеэфире объявил о принятии синодом Константинопольского патриархата "исторических решений" в отношении церкви на Украине.

По итогам заседания синод Константинопольской православной церкви не принял решение о проведении в декабре "объединительного собора" для предоставления Украине автокефалии, при этом принял проект устава церкви. Как сообщил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи в Стамбуле, патриарх Варфоломей выразил мнение, что "объединительный собор" все же состоится в декабре, хотя решение об этом не в его компетенции.

"На святом священном синоде Вселенского патриархата были приняты исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. Утвержден текст томоса о присвоении независимости украинской церкви, а также принято решение о созыве объединенного православного собора", – сказал Порошенко в эфире телеканала "112 Украина"

По его словам, участники "собора" выберут предстоятеля церкви, которому будет вручен томос об автокефалии. При этом каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что не будет участвовать в "объединительном соборе".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Украины.

"Насколько я понимаю, Порошенко хочет поставить Константинопольского патриарха перед свершившимся фактом, создать ощущение, что решение уже принято, чтобы нельзя было "отыграть" назад. Но украинское государство не может получить автокефалию, автокефалию может получить – или не получить – УПЦ, а она об этом как раз и не просила. Автокефалию при поддержке власти просит определенная группа лиц, не очень многочисленная. Эти люди в свое время ушли в раскол и были подвергнуты анафеме, кроме самих себя они никого не представляют. Но для украинской власти они очень важны – и поэтому этого политического муравья надувают до размеров религиозного слона. Это очень опасно, потому что это приведет не к отделению УПЦ от Русской православной церкви, а к расколу самой Украинской православной церкви. И к новому витку религиозного противостояния на Украине, которое всегда бывает более жестоким по сравнению с противостоянием политическим", – считает Дмитрий Журавлев.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.