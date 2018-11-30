Политолог: Порошенко не получил от ЕС того, чего хотел

В Раде обвинили Евросоюз и "большую семерку" в нежелании поддержать Украину после инцидента в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин высказал мнение, что в Европе больше не хотят ставить интересы Украины выше собственных.

Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко раскритиковала Европейский союз и "большую семерку" за то, что они не поддержали Украину после инцидента в Керченском проливе. Об этом депутат заявила в эфире украинского "Пятого канала".

"Есть ли заявление Европейского союза? Нет. Я не хочу говорить, какие именно страны – члены ЕС блокируют эту позицию. Было заявление спикера Могерини, даже не самой Могерини. Слабое заявление как позиция", – сказала Гопко.

"Большую семерку" она также обвинила в том, что та не выпустила никакого заявления с оценкой инцидента. В случае какой-либо критики Украины подобные заявления появляются в тот же день, отметила парламентарий.

"К сожалению, три дня мы не можем получить от наших ключевых союзников – ни Европейского союза, ни "Семерки" – жесткого заявления, которое дало бы оценку", – заключила Гопко.

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что партнеры Украины в Европе больше не хотят ставить интересы Украины выше собственных.

"Президент Украины Петр Порошенко не получил того, что хотел получить от Евросоюза по итогам провокации в Керченском проливе. Он услышал только заявления, направленные против РФ, которые и так имеют регулярную основу, чего-то нового в них не было озвучено. А он хотел бы, чтобы со стороны ЕС были приняты жесткие меры против России: чтобы санкции сразу ввели либо было оказано давление, в том числе с целью возвращения украинских судов с возможной компенсацией. Но ЕС, как мы видим, поступил в соответствии со своей стратегией: мол, мы выступаем против России, но при этом, если у стран Европы не будет экономических контактов с Россией, то целый ряд проектов не сможет быть реализован. Европа сейчас всеми доступными путями стремится обойти ранее введенные ею же санкции", – сказал Антон Бредихин.

Утром 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских кораблей и катеров.

Российские пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже все были арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что пограничники выполнили свой долг по защите границ России.