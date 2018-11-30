Эксперт: спекулировать на тему неисправности лайнера Меркель нет смысла

Самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе, сообщило агентство dpa.
По данным dpa, примерно через час после начала полета машина развернулась над Нидерландами и приземлилась в Кельне.
Как сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ, к настоящему моменту Меркель продолжила полет на саммит "двадцатки" в Аргентину, она прибудет в Буэнос-Айрес в пятницу вечером.
Технический сбой на правительственном авиалайнере затронул все системы, отвечающие за связь самолета с землей, пишет Spiegel.
По данным издания, ситуация на борту была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, а на место посадки прибыли пожарные автомобили.
Как сообщила газета Welt, пилот самолета Меркель отправил аварийный код 7600 через 20 минут после вылета. Он используется для того, чтобы сигнализировать о потере надежной связи с авиадиспетчерами.
Как сообщила газета Rheinische Post, расследование будет идти "по всем направлениям", в Германии не исключают криминальную причину поломки лайнера Меркель.
В эфире радио Sputnik заместитель директора и заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал ситуацию.
"Спекулировать на эту тему нет смысла. Такого рода чрезвычайные происшествия расследуются, и у тех, кто расследует, должны быть все возможные версии. Как правило, самолет первого лица государства имеет особое обслуживание, качество и так далее. Но техника есть техника. Расследование должно идти по всем направлениям. А спекуляции могут быть любые – ничего нельзя исключить", – сказал Владислав Белов.