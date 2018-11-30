"Иллюзий быть не может". Эксперт об условиях в конгрессе США по СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов назвал условия американского конгресса по СНВ-3 неприемлемыми. В эфире радио Sputnik эксперт Борис Шмелев высказал мнение, что США взяли курс на слом стратегического паритета с Россией.

В конгрессе США выдвигают неприемлемые для Москвы условия по продлению договора СНВ-3, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

"Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их. Это беспокоит. Создаются дополнительные преграды, препоны на пути продления этого договора (СНВ-3 — ред.). Никакого отношения тактическое ядерное оружие к этим вопросам (СНВ — ред.) не имеет", — сказал дипломат.

В среду сенатор-республиканец Том Коттон и конгрессмен от Республиканской партии Лиз Чейни внесли в конгресс США законопроект, который ограничивает продление российско-американского договора СНВ-3 после 2021 года путем прекращения финансирования соглашения. Условием продления договора названа готовность России "сократить свои запасы тактического ядерного оружия и включить свои новые системы в рамки нового договора СНВ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не ознакомились с законопроектом, но обеспокоены такой инициативой. При этом он выразил несогласие с утверждением авторов законопроекта о том, что Москва якобы выработала стратегию эскалации ради деэскалации.

Договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений заканчивает свое действие в 2021 году. Документом предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев высказал мнение, что с принятием этого законопроекта США и Россия вступят в новый этап развития международных отношений.

"США взяли курс на слом стратегического паритета с Россией, развязывание гонки вооружений. Мы вступаем в совершенно новый этап развития международных отношений. Нарастание конфронтационности между США и Россией очевидно. Соединенные Штаты хотят разговаривать с Россией только с позиции силы и не идут ни на какие компромиссы, не считая нужным это делать и полагая, что время работает на США, и Россия "сломается" и запросит пощады, как это было когда-то при (Михаиле) Горбачеве. Поэтому здесь никаких иллюзий быть не может. Россия будет проводить политику в соответствии с тем вызовом, который она видит в лице Соединенных Штатов Америки", — сказал Борис Шмелев.