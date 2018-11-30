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"Трамп нервничает". Мнение об отмене встречи президентов РФ и США на G20

(обновлено: 10:18 30.11.2018)
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria
Дональд Трамп решил отменить запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. В эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш прокомментировал сложившуюся ситуацию.

 В Кремле сожалеют о решении администрации США отменить встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айросе, — сказал он.

"Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время", — отметил Песков.

По его словам, в случае отмены переговоров с Трампом у Путина "будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита".

Однако Путин по-прежнему готов к новым контактам со своим американским коллегой, отметил пресс-секретарь президента.

В четверг Трамп решил отменить переговоры с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине после того, как ознакомился с докладом об инциденте в Керченском проливе.

"Основываясь на факте, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я принял решение, в интересах всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь как только ситуация будет разрешена!" — написал президент США в Twitter.

В эфире радио Sputnik  член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО            
Кирилл Коктыш прокомментировал ситуацию.

"Понятно, что это использовано Трампом как повод. Думаю, что главной причиной было то, что бывший адвокат Трампа начал давать показания, и в этом плане расследование (экс-главы ФБР Роберта) Мюллера может обрести новую силу. Трамп по этому поводу нервничает. Что касается встречи двух президентов, то там не должно было обсуждаться ничего принципиального. Текущий уровень отношений достаточно низок, связи разрушены, и понятно, что разговор мог пойти в лучшем случае о выработке общих терминов, общего языка будущих соглашений, но не о прорыве как таковом. А такой разговор может продолжаться достаточно долго, с разными паузами и без особого ущерба для результативности", — сказал Кирилл Коктыш.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в четверг, 29 ноября, дал признательные показания в суде, заявив, что лгал конгрессу о проекте Трампа с недвижимостью в России. На заседании суда в Нью-Йорке он заявил, что переговоры о проекте в России шли до июня 2016 года, что он обсуждал с Трампом поездку в РФ, а на слушаниях в конгрессе говорил неправду из соображений лояльности.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российской стороны и были задержаны.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая была нужна президенту Украины Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии выборов.

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