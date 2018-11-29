"Немножко нелепо". Аналитик о новом запрете Киева в отношении Крыма

Из-за военного положения границу Украины с Крымом теперь можно пересечь исключительно по украинским документам, заявили в погранслужбе страны. Аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik отметил, что эта мера не имеет никакого практического значения.

С 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам, заявил заместитель руководителя погранслужбы страны Василий Серватюк.

При этом он заметил, что для граждан Украины никаких ограничений на поездки в Крым не будет.

"Они, как и раньше, могут беспрепятственно пересекать границу государства, а также контрольные пункты въезда-выезда на границе с временно оккупированной территорией АР Крым и линию разграничения в районе проведения ООС", – отметил Серватюк.

По его словам, все подразделения погранслужбы приведены в полную боевую готовность.

"Основные усилия сосредоточиваются на дополнительном усилении границы… Привлекаются резервы и пограничные наряды, максимально используются системы освещения, в пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда осуществляется усиленный контроль. В готовности к действиям находятся боевые резервы, Морская охрана и авиация Государственной пограничной службы Украины", – добавил Серватюк.

На Украине вступил в силу указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны. Режим будет действовать 30 дней.

Военное положение введено на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России.

Политический аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik отметил, что объявленные изменения в режиме въезда с Украины в Крым не имеют никакого практического значения.

"Украина очень старается обратить на себя внимание мирового сообщества, но это у нее плохо получается: налицо снижение интереса к украинской тематике в принципе. О чем свидетельствует и сдержанная реакция западных стран на инцидент с украинскими кораблями в районе Керченского пролива. А этот запрет (лицам, не имеющим украинского гражданства, въезжать в Крым с территории Украины, – ред.) выглядит немножко нелепо, потому что с Украины в Крым иностранцы и так практически не заезжают – граждане третьих государств едут и летят в Крым с территории России. Поэтому запрещать такие поездки фактически некому, и этот запрет – просто попытка Киева напомнить в мировом информационном пространстве о себе и о введенном в стране военном положении. И в ходе этого вызывающего массу вопросов военного положения Украине придется выдумывать еще много таких искусственных информационных поводов", – считает Павел Шипилин.

Утром 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских кораблей и катеров.

Российские пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что пограничники выполнили свой долг по защите границ России.