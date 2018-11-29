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Крымский политолог: власти Украины в глазах Запада предстали "идиотами"

(обновлено: 18:04 29.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗадержанные украинские корабли доставлены в порт КерчиЗадержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Киеве рассказали, зачем отправили военные корабли в Керченский пролив – целью было "показать свое лицо". Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в итоге киевские власти потеряли не только лицо, а буквально все.

Пролив Босфор, Турция. Архивное фото
© AP Photo
Политолог: инициатива по Босфору показывает "градус неадекватности" Киева
Киев отправил военные корабли в Керченский пролив для того, чтобы "показать свое лицо", заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

"Мы должны были показать <…> свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера", – приводит слова Воронченко агентство УНИАН

При этом командующий добавил, что не считает это решение ошибочным.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал заявление украинского генерала.

"Украинская власть просто создана для того, чтобы приводить ее в качестве примера: чего в политике делать не надо. Выступление господина Воронченко подтвердило все предположения о том, зачем это было сделано. Единственный момент, который он никогда не назовет, это степень влияния иностранных кураторов. Понятно, что это смертельно для его карьеры, поэтому об этом он будет молчать. Но в результате ситуация, в которой сейчас находятся украинские власти, – это даже не провал, это на грани полного политического краха. Они сознательно организовали провокацию, но ее решительно пресекли, и они оказались в чрезвычайно глупом положении. При этом все расчеты, что Запад их поддержит, провалились. И (президент США Дональд) Трамп, и (канцлер Германии Ангела) Меркель задают Киеву вопросы. Украинские власти не просто оказались политическими банкротами, но и в той ситуации, когда их хозяева считают их просто идиотами. У них теперь нет ни лица, ни политической целесообразности. Они потеряли буквально все. И это та ситуация, когда даже не надо ничего делать, а можно просто смотреть, как эти люди сами себя топят", – сказал Владимир Джаралла.  

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Лавировали, да не вылавировали. Все посмотрели на Киев, но как-то косо
Утром 25 ноября украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских кораблей и катеров. Российские пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что пограничники выполнили свой долг по защите границ России.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Влад Каро
Если бы эти корыта, напичканные оружием, прорвались в Азовское море, то возникал опасный прецедент. На проход во внутреннее российское море выстраиваются натовские крейсера. Укры поднимают вой: "Россия - слабак! НАТО- вперёд!" и т.д. То есть всё это было "разведка шорохом". Но последствий удалось избежать!
18:57
29.11.2018
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