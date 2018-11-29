Политолог: Порошенко надеется получить от Запада "хоть что-то"

Президент Украины Петр Порошенко вновь призвал НАТО отправить корабли к Керченскому проливу. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чего добивается украинский лидер.

Киев рассчитывает, что НАТО направит корабли в район инцидента в Керченском проливе, вновь заявил президент Украины Петр Порошенко, на этот раз в интервью немецкому таблоиду Bild. На предыдущий аналогичный призыв никакого конкретного ответа от Североатлантического альянса не последовало.

В среду Порошенко заявил о надежде на ввод кораблей НАТО в Черное море в интервью американскому телеканалу NBC.

В самом НАТО ни о каких планах отправки кораблей не говорят: генсек альянса Йенс Столтенберг пригрозил РФ "последствиями", но прямо не ответил на вопрос, намерен ли альянс предпринимать какие-либо конкретные меры в связи с инцидентом.

"Германия принадлежит к нашим самым близким союзникам, и мы надеемся, что сейчас государства НАТО готовы направить военные корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", – сказал Порошенко в интервью Bild. Он также отметил необходимость введения новых санкций против РФ.

Европейский союз, к которому также были обращены слова Порошенко, ранее ограничился заявлением по поводу инцидента без упоминания санкций. В четверг источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что при обсуждении реакции на инцидент в Черном море ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германии, посчитали преждевременным наложение на Россию новых санкций.

Заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik дал свое толкование просьбам Петра Порошенко к НАТО и к Западу в целом о поддержке.

"Порошенко сейчас дежурно просит поддержки у НАТО, а НАТО так же дежурно что-то обещает, но никакой реальной поддержки не оказывает. Я думаю, это будет продолжаться постоянно. Порошенко, обращаясь со своими бесконечными призывами к Западу, надеется получить хоть что-то. Может быть, какие-то кредиты. А может, хочет просто напомнить о себе. То есть он вслух просит военную помощь, а как бы между строк призывает поддержать его лично. В том числе на предстоящих президентских выборах, потому что боится проиграть. И, надо сказать, имеет для этого все основания", – сказал Владимир Жарихин.

В воскресенье три корабля ВМС Украины – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.